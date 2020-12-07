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Воспитательница детсада отбилась от грабителя в Жамбылской области

Полицейские задержали преступника - ранее к уголовной ответственности не привлекался, женат, имеет трех несовершеннолетних детей.

Фото : Свідок7 декабря 2020, 18:16

Девушка рано утром шла на работу, когда на улице на нее напал мужчина, сообщает zakon.kz.

Он повалил ее на землю, и удерживая одной рукой, второй стал шарить по карманам.

Не растерявшись, девушка оказала сопротивление и стала звать на помощь прохожих. Испугавшись, грабитель оставил ее и бросился бежать.

Жамбылские полицейские задержали подозреваемого – 29-летнего жителя Сарысуского района. К слову, он ранее к уголовной ответственности не привлекался, женат, имеет трех несовершеннолетних детей. В настоящее время отпущен под подписку о невыезде.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 191 части 2 УК РК "Грабеж". Ведется следствие. Данная статья предусматривает лишение свободы от трех до семи лет с конфискацией имущества, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.


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