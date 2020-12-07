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Токаев подписал Закон о возобновляемых источниках энергии

Новый закон содержит и нормы, создающие стимул для потенциальных инвесторов.

Фото : EcoBloger7 декабря 2020, 20:49

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

16 ноября Сенат принял поправки в закон.

В соответствии с законом "Об электроэнергетике" гидроэлектростанции обязаны продавать вырабатываемую в период природоохранных попусков воды электрическую энергию на централизованных торгах. При этом порядка 50% паводковой электрической энергии выкупается трейдерами, ценообразование которых не регулируется государством.

Новый закон содержит и нормы, создающие стимул для потенциальных инвесторов.

Кроме того, будет установлен "сквозной тариф" в поддержку возобновляемых источников энергии.


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