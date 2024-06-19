Токаев подписал закон по развитию возобновляемых источников энергии в Казахстане
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 июня подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики", сообщает Zakon.kz.
Закон направлен на дальнейшее совершенствование механизмов поддержки и развития отрасли энергетики:
- В частности, для развития возобновляемой энергетики малой генерации введено понятие "маломасштабный объект по использованию возобновляемых источников энергии" – технические устройства мощностью не более 200 киловатт, производящие электрическую и/или тепловую энергию с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
- Владельцы маломасштабных ВИЭ, как и сейчас, смогут использовать электроэнергию и/или тепловую энергию, выработанную такими объектами, на свои нужды, продавать излишки электроэнергии энергоснабжающей организации.
- Излишки электроэнергии будут выкупаться электроснабжающей организацией по предельной цене (без дифференциации по группам потребителей), устанавливаемой Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики.
- Для гарантированного закупа электроэнергии, выработанной маломасштабным ВИЭ, и исключения барьеров доступа к электросетям установлена обязанность энергоснабжающих организаций по обязательному заключению договоров купли-продажи электроэнергии, а также энергопередающих организаций – по обеспечению им беспрепятственного доступа к своим сетям.
- С целью увеличения доли гидроэнергетического потенциала страны малым гидроэлектростанциям (МГЭС), суммарной мощностью не более 10 мегаватт, введенным в эксплуатацию до 1 июля 2023 года, разрешена реализация электроэнергии, выработанной ими, напрямую электроснабжающим организациям, то есть без единого закупщика.
- Электроэнергия, выработанная МГЭС, в приоритетном порядке будет выкупаться энергоснабжающими организациями по предельному тарифу, устанавливаемому Министерством энергетики. Тариф будет переутверждаться в установленном порядке (каждые 7 лет).
- Законом скорректированы условия заключения инвестиционных соглашений на модернизацию, реконструкцию и/или расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива.
- Внедряется кредитование строительства, реконструкции и модернизации электрических сетей региональных электросетевых компаний, находящихся в коммунальной собственности за счет бюджетных средств.
- Правила кредитования будут утверждены Министерством энергетики по согласованию с Министерством финансов.
Депутаты Сената 6 июня 2024 года одобрили в двух чтениях закон по использованию возобновляемых источников энергии.
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