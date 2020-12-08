Опубликованы ежесуточные данные о заболевших коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 670 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 7 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 670 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 137 653 случая, из них:

в ВКО - 17234 (+71),

в городе Алматы - 16599 (+65),

в городе Нур-Султан - 16535 (+41),

в Атырауской области - 11871 (+61),

в Карагандинской области - 11298 (+30),

в ЗКО - 8344 (+40),

в СКО - 7089 (+75),

в Павлодарской области - 7212 (+104),

в Алматинской области - 5957 (+23),

в Костанайской области - 5955 (+75),

в Акмолинской области - 5802 (+60),

в городе Шымкент - 5402 (+2),

в Жамбылской области - 4550 (+18),

в Актюбинской области - 3531 (+0),

в Туркестанской области - 3517 (+4),

в Мангистауской области - 3456 (+1),

в Кызылординской области - 3301 (+0).

В Казахстане 548 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 58,

в городе Алматы - 43,

в Акмолинской области - 70,

в Актюбинской области - 2,

в Атырауской области - 11,

в Жамбылской области - 31,

в ЗКО - 20,

в Карагандинской области - 25,

в Костанайской области - 213,

в Кызылординской области - 1,

в Павлодарской области - 71,

в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровели – 121 347 человек от COVID-19.

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