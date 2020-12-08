Опубликованы ежесуточные данные о заболевших коронавирусом в Казахстане
За прошедшие сутки зарегистрированы 670 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 7 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 670 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 137 653 случая, из них:
в ВКО - 17234 (+71),
в городе Алматы - 16599 (+65),
в городе Нур-Султан - 16535 (+41),
в Атырауской области - 11871 (+61),
в Карагандинской области - 11298 (+30),
в ЗКО - 8344 (+40),
в СКО - 7089 (+75),
в Павлодарской области - 7212 (+104),
в Алматинской области - 5957 (+23),
в Костанайской области - 5955 (+75),
в Акмолинской области - 5802 (+60),
в городе Шымкент - 5402 (+2),
в Жамбылской области - 4550 (+18),
в Актюбинской области - 3531 (+0),
в Туркестанской области - 3517 (+4),
в Мангистауской области - 3456 (+1),
в Кызылординской области - 3301 (+0).
В Казахстане 548 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 58,
в городе Алматы - 43,
в Акмолинской области - 70,
в Актюбинской области - 2,
в Атырауской области - 11,
в Жамбылской области - 31,
в ЗКО - 20,
в Карагандинской области - 25,
в Костанайской области - 213,
в Кызылординской области - 1,
в Павлодарской области - 71,
в Туркестанской области - 3.
Всего в стране выздоровели – 121 347 человек от COVID-19.
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