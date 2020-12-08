Вспышка неизвестной болезни в Индии не связана с коронавирусом - Рой
Число пострадавших превысило 800.
Фото : Reuters8 декабря 2020, 08:12
Неизвестное заболевание в городе Элуру на юге Индии не связана с COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.
Как заявил инспектор расположенного в штате округа Западный Годавари Долла Джоши Рой, предварительно причиной стало отравление.
Мы провели тесты на коронавирус и получили отрицательные результаты. Так что мы знаем, что это не он,— сказал Долла Джоши Рой, его слова приводит The Guardian.
С 5 декабря зарегистрировано 848 случаев заболевания. Один человек умер. Пострадавшие жаловались на головокружение, головную боль, эпилепсию. Власти утверждают, что болезнь не передается от человека к человеку.
По данным Times of India, причиной могли загрязнение воды тяжелыми металлами, фосфорорганическими соединениями и пестицидами.
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