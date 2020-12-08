Врач рассказал, чего стоит опасаться переболевшим COVID-19 молодым людям

Различные синдромы после выздоровления испытывают порядка трети бывших пациентов.

Помимо хронической усталости и слабости в мышцах, основной угрозой для выздоровевших от коронавирусной инфекции являются психологические проблемы, которым особенно подвержены молодые люди, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил РИА Новости генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти (Silvestro Scotti).

По его словам, они возникают после того, как перенесенный вирус осознается как первый в жизни тяжелый удар по здоровью.

Если пожилой живет с хроническими заболеваниями, молодой вдруг осознает свою хрупкость. Он не думает о болезни как об угрозе для жизни, - заявил специалист.

Он отметил, что различные синдромы после выздоровления испытывают порядка трети бывших пациентов. Помимо физических нарушений, они включают в себя тревожность, переменчивость настроения и бессонницу.

Психологический эффект виден в ходе самого заболевания. У молодых людей от 20 до 40 лет после заражения возникает эмоциональный эффект, при котором каждый сигнал организма ощущается в многократном объеме, - сказал врач.

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