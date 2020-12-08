Бардак и ДТП спровоцировал неработающий светофор на Сейфуллина в Алматы

Когда устранят неполадку, точно неизвестно.

В Алматы с утра на пр. Сейфуллина образовалась пробка из-за неработающего светофора. Не обошлось и без ДТП, передает zakon.kz.

Регулятор движения перестал функционировать на пересечении пр. Сейфуллина и ул. Жансугурова. Полицейских на перекрестке длительное время не наблюдалось. А вот водители, несмотря на то, что Сейфуллина главная, и проезжающих по ней должны пропускать, устроили не перекрестке бардак, что привело к пробке.

В какой-то момент не обошлось и без аварии - столкнулись легковушка и КамАЗ. Грузовик ехал вверх по Сейфуллина, Toyota Carina на север с поворотом налево.

В ТОО "СМЭУ" сообщили, что по данному светофору поступила заявка, бригада выехала. Когда устранят неполадку, точно неизвестно.

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