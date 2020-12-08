Младенец умер от обморожения из-за пьяных родителей

Родители даже не заметили ее исчезновения.

В дачном поселке под городом Кызыл замерзла на улице 7-месячная девочка, сообщает zakon.kz.

Как отмечает "Комсомольская правда", ее тело нашли прохожие. Прибывшая на место "скорая" уже не смогла помочь ребенку. В тот день было около -26 градусов.

Следователи-криминалисты установили личность погибшей малышки, а также кто ее родители.

По их данным, семья состоит на учете, как неблагополучная. Родители злоупотребляют спиртным. Ранее 40-летняя мать девочки лишена родительских прав по отношению к трем предыдущим детям.

На допросе горе-родители рассказали, что за день до трагедии крепко выпивали, дочь была с ними. Как она потом оказалась на улице, ничего не смогли пояснить.

Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

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