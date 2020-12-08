В Алматинской области перехватили 12 тонн нелегального спирта
Ведется следствие.
Фото : пресс-служба КФМ МФ РК8 декабря 2020, 09:43
Более 12 тонн спирта незаконно перевозили в Алматинской области, сообщает zakon.kz.
Сотрудниками Департамента экономических расследований задержан житель области по факту перевозки и хранения подакцизной продукции без соответствующих разрешительных документов.
Мужчина перевозил более 12 тонн спирта. Ведется следствие.
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