Черный хлеб может быть опасен для здоровья

Нужно быть внимательным при выборе.

Диетолог Майкл Мосли рассказал, что при выборе черного хлеба необходимо проявлять осторожность, сообщает zakon.kz.

Хотя, как отмечает РИА Новости, хлеб советуют многие специалисты к употреблению при диабете второго типа как замена белому батону.

По словам диетолога, виды черного хлеба, продающиеся в магазинах, содержат различные добавки, улучшающие его вкус и способные повышать уровень сахара в крови.

Он отметил, что людям, страдающим от диабета, полезнее употреблять в пищу не хлеб, а цельное зерно (киноа, булгур, рожь, ячмень, бурый рис, гречку), а также бобовые.

Так как данные продукты содержат сложные углеводы, тормозящие резкие колебания сахара, и клетчатку, поддерживающую микрофлору кишечника.

Сахарный диабет второго типа – метаболическое заболевание, характеризующееся хронической гипергликемией, развивающейся в результате нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей. Сахарный диабет проявляется повышением уровня глюкозы в крови, понижением способности тканей захватывать и утилизировать глюкозу и повышением мобилизации альтернативных источников энергии — аминокислот и свободных жирных кислот.

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