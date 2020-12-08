Алматы снова оказался в "желтой" зоне, два региона - в "красной"

Алматы с 3 декабря был в "зеленой" зоне по распространению коронавируса.

На 8 декабря Алматы снова оказался в "желтой" зоне по распространению коронавируса, передает zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 декабря ситуация по стране с коронавирусом складывается следующая.

В "красной" зоне находятся: Павлодарская область и СКО.

В "желтой" зоне: Алматы, Нур-Султан, ВКО, Атырауская область, Костанайская и Акмолинская.

Остальные регионы - в "зеленой" зоне.

Алматы с 3 декабря был в "зеленой" зоне по распространению коронавируса.

В целом Казахстан находится в "зеленой" зоне матрицы.

Регионы Казахстана по заболеваемости коронавирусом делятся на три зоны: красная, желтая и зеленая. Распределение связано с двумя показателями - это показатель R. То есть показатель передачи инфекции от заболевшего к контактному лицу, количество зараженных. Второй показатель - показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней.

В регионах, отнесенных к "желтой зоне", заболеваемость коронавирусом от 25 до 50 случаев на 100 тысяч человек, R больше единицы. К "красной зоне" относят регионы, где больше 50 случаев на 100 тысяч населения, R больше единицы. К "зеленой зоне" - меньше 50 случаев на 100 тысяч человек, R меньше единицы.

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