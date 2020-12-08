Какие службы и как будут реагировать по единому номеру "112"
Взаимодействие с дежурными диспетчерскими службами организуется в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.
Министерство по чрезвычайным ситуациям РК подготовило проект Правил координации деятельности дежурных диспетчерских служб и полномочий единой дежурно-диспетчерской службы "112" на территории Республики Казахстан, передает zakon.kz.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного размещения.
Так, предусматривается, что в состав взаимодействующих дежурных диспетчерских служб войдут:
- управления единой дежурно-диспетчерской службы (УЕДДС) территориального подразделения МЧС;
- центр оперативного управления, дежурная часть территориального органа Министерства внутренних дел РК;
- диспетчерское подразделение станций скорой медицинской помощи местного исполнительного органа;
- диспетчерское подразделение службы санитарной авиации Министерства здравоохранения РК;
- дежурная служба территориального органа Комитета национальной безопасности РК;
- главный центр планирования воздушного движения республиканского государственного предприятия "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК;
- дежурные диспетчерские службы местного исполнительного органа, осуществляющие контроль над аварийно-восстановительными работами
на объектах социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры;
- справочная служба операторов связи.
При возникновении чрезвычайных ситуаций, угроз жизни и причинения вреда здоровью людей и иных случаев, требующих принятия мер экстренной помощи, УЕДДС будет координировать деятельность взаимодействующих дежурных диспетчерских служб.
Для этого УЕДДС в месте его дислокации интегрируется с информационными системами заинтересованных государственных органов и организаций, а также с имеющейся инфраструктурой связи на территории административно-территориальной единицы.
Взаимодействие с дежурными диспетчерскими службами организовано в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, - говорится в документе.
В режиме повседневной деятельности:
- при заступлении на дежурство оперативный дежурный ЕДДС "112" проверяет каналы и средства связи, уточняет контактные данные оперативных дежурных взаимодействующих дежурных диспетчерских служб, сведения
о наличии дополнительных средств связи с указанием номеров, позывных
и другую необходимую информацию;
- во время дежурства взаимодействующие дежурные диспетчерские службы осуществляют обмен информацией о чрезвычайных ситуациях, угрозах жизни и причинения вреда здоровью людей и иных случаях, требующих принятия мер экстренной помощи;
- при возникновении чрезвычайных ситуаций, угроз жизни
и причинения вреда здоровью людей и иных случаев, требующих принятия мер экстренной помощи, дежурными диспетчерскими службами, организуются мероприятия по реагированию на них с привлечением соответствующей экстренной службы;
- при поступлении во взаимодействующие дежурные диспетчерские службы информации, о чрезвычайной ситуации в экстренном порядке передается оперативному дежурному ЕДДС "112";
- дежурные диспетчерские службы информируют ЕДДС "112"
о действиях по экстренному реагированию на ситуации, связанные
с возникновением чрезвычайных ситуаций, угроз жизни и причинения вреда здоровью людей и иных случаев, требующих принятия мер экстренной помощи.
В режиме повышенной готовности:
- оперативный дежурный ЕДДС "112" осуществляет сбор и обобщение информации из служб наблюдения, контроля обстановки и прогнозирования,
а также от потенциально опасных объектов;
- оперативный дежурный ЕДДС "112" передает оперативному дежурному взаимодействующих дежурных диспетчерских служб соответствующего профиля (пожарная служба, правоохранительная служба, скорая медицинская служба, аварийная служба) текущую информацию
о радиационной, химической, биологической, экологической, пожарной
и другой обстановке, а также обо всех изменениях в зоне возможной чрезвычайной ситуации;
- оперативные дежурные взаимодействующих дежурных диспетчерских служб немедленно передают оперативному дежурному ЕДДС "112" поступающую информацию об изменениях обстановки по своей специализации в зоне возможной чрезвычайной ситуации;
- оперативные дежурные взаимодействующих дежурных диспетчерских служб при получении информации об угрозе чрезвычайной ситуации приводят в повышенную готовность формирования экстренного реагирования и передают в ЕДДС "112" данные об их составе.
В режиме чрезвычайной ситуации:
- оперативный дежурный ЕДДС "112" при получении сообщения о чрезвычайной ситуации идентифицирует полученную информацию в соответствии с постановлением Правительства РК "Об установлении классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
- оперативный дежурный ЕДДС "112" в экстренном порядке направляет
в зону чрезвычайной ситуации аварийно-спасательные формирования соответствующего профиля (пожарная служба, правоохранительная служба, скорая медицинская служба, аварийная служба);
- при необходимости направления в зону чрезвычайной ситуации дополнительных формирований экстренного реагирования, оперативный дежурный ЕДДС "112" в экстренном порядке информирует об этом соответствующих оперативных дежурных взаимодействующих дежурных диспетчерских служб;
- оперативные дежурные взаимодействующих дежурных диспетчерских служб при получении информации о направлении в зону чрезвычайной ситуации дополнительных формирований экстренного реагирования в экстренном порядке осуществляют указанные мероприятия и передают в ЕДДС "112" данные об их составе, времени убытия и прибытия в зону чрезвычайной ситуации.
Документ находится на обсуждении до 23 декабря 2020 года.
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