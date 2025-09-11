Обновлены правила работы единой службы "112"

Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 28 августа 2025 года внес изменения в Правила координации деятельности дежурных диспетчерских служб и полномочий единой дежурно-диспетчерской службы "112" на территории РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила координации изложены в новой редакции.

Так, в состав взаимодействующих дежурных диспетчерских служб на территории республики в зоне ответственности территориального органа уполномоченного органа входят:

управления единой дежурно-диспетчерской службы (УЕДДС) территориального органа уполномоченного органа;

центр оперативного управления, дежурная часть территориального органа МВД РК;

диспетчерское подразделение станций скорой медицинской помощи;

диспетчерское подразделение службы медицинской авиации Минздрава;

дежурная служба территориального органа КНБ РК;

дежурный Координационного центра поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствия воздушных судов РГП "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК;

дежурные диспетчерские службы местного исполнительного органа, осуществляющие контроль над аварийно-восстановительными работами на объектах социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры;

справочная служба операторов связи.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, угроз жизни и причинения вреда здоровью людей и иных случаев, требующих принятия мер экстренной помощи, УЕДДС координирует деятельность взаимодействующих дежурных диспетчерских служб.

Для этого УЕДДС в месте его дислокации интегрируется с информационными системами заинтересованных государственных органов и организаций, а также с имеющейся инфраструктурой связи на территории административно-территориальной единицы.

Взаимодействие с дежурными диспетчерскими службами организуется в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации:

в режиме повседневной деятельности:

при заступлении на дежурство оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы "112" (ЕДДС) проверяет каналы и средства связи, уточняет контактные данные оперативных дежурных взаимодействующих дежурных диспетчерских служб, сведения о наличии дополнительных средств связи с указанием номеров, позывных и другую необходимую информацию;

во время дежурства взаимодействующие дежурные диспетчерские службы осуществляют обмен информацией о чрезвычайных ситуациях, угрозах жизни и причинения вреда здоровью людей и иных случаях, требующих принятия мер экстренной помощи;

при возникновении чрезвычайных ситуаций, угроз жизни и причинения вреда здоровью людей и иных случаев, требующих принятия мер экстренной помощи, дежурными диспетчерскими службами организуются мероприятия по реагированию на них с привлечением соответствующей экстренной службы;

при поступлении во взаимодействующие дежурные диспетчерские службы информации о чрезвычайной ситуации в экстренном порядке передается оперативному дежурному ЕДДС "112";

дежурные диспетчерские службы информируют ЕДДС "112" о действиях по экстренному реагированию на ситуации, связанные с возникновением чрезвычайных ситуаций, угроз жизни и причинения вреда здоровью людей и иных случаев, требующих принятия мер экстренной помощи;

в режиме повышенной готовности:

оперативный дежурный ЕДДС "112" осуществляет сбор и обобщение информации из служб наблюдения, контроля обстановки и прогнозирования, а также от потенциально опасных объектов;

оперативный дежурный ЕДДС "112" передает оперативному дежурному взаимодействующих дежурных диспетчерских служб соответствующего профиля (пожарная служба, правоохранительная служба, скорая медицинская служба, аварийная служба) текущую информацию о радиационной, химической, биологической, экологической, пожарной и другой обстановке, а также обо всех изменениях в зоне возможной чрезвычайной ситуации;

оперативные дежурные взаимодействующих дежурных диспетчерских служб немедленно передают оперативному дежурному ЕДДС "112" поступающую информацию об изменениях обстановки по своей специализации в зоне возможной чрезвычайной ситуации;

оперативные дежурные взаимодействующих дежурных диспетчерских служб (за исключением дежурных частей, указанных в подпунктах 5, 8, при получении информации об угрозе чрезвычайной ситуации приводят в повышенную готовность формирования экстренного реагирования и передают в ЕДДС "112" данные об их составе;

в режиме чрезвычайной ситуации:

оперативный дежурный ЕДДС "112" при получении сообщения о чрезвычайной ситуации идентифицирует полученную информацию;

оперативный дежурный ЕДДС "112" в экстренном порядке направляет в зону чрезвычайной ситуации аварийно-спасательные формирования соответствующего профиля (пожарная служба, правоохранительная служба, скорая медицинская служба, аварийная служба);

при необходимости направления в зону чрезвычайной ситуации дополнительных формирований экстренного реагирования оперативный дежурный ЕДДС "112" в экстренном порядке информирует об этом соответствующих оперативных дежурных взаимодействующих дежурных диспетчерских служб;

оперативные дежурные взаимодействующих дежурных диспетчерских служб (за исключением дежурных частей, указанных в подпунктах 5, 8, при получении информации о направлении в зону чрезвычайной ситуации дополнительных формирований экстренного реагирования в экстренном порядке осуществляют указанные мероприятия и передают в ЕДДС "112" данные об их составе, времени убытия и прибытия в зону чрезвычайной ситуации.

Полномочия ЕДДС "112"

Полномочиями единой дежурно-диспетчерской службы "112" на территории РК являются:

прием и обработка сообщений от физических и юридических лиц о предпосылках возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, пожаров, угроз жизни и причинения вреда здоровью людей и иных случаев, требующих принятия мер экстренной помощи;

координация действий по реагированию экстренных служб на чрезвычайные ситуации, пожары, угрозы жизни и причинения вреда здоровью людей и иные случаи, требующие принятия мер экстренной помощи;

координация действий экстренных служб уполномоченного органа аварийно-спасательных формирований сил гражданской защиты при ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведении аварийно-спасательных работ;

оповещение и информирование физических и юридических лиц о предпосылках или возникновении чрезвычайных ситуаций, в случае угрозы жизни и здоровью населения, а также порядке действий в сложившейся обстановке;

руководство в оперативном отношении дежурными службами территориального органа, подведомственных учреждений и организаций уполномоченного органа, дислоцирующихся в области (городе);

доведение до территориального органа, подведомственных учреждений и организаций уполномоченного органа, дислоцирующихся в области (городе), распоряжений руководства территориального органа и уполномоченного органа, по вопросам осуществления неотложных мер оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации;

использование в пределах своей компетенции информации, содержащей в базах данных аварийных и экстренных служб, операторов связи, местных исполнительных органов и иных государственных органов, служб гражданской защиты.

Приказ вводится в действие с 24 сентября 2025 года.