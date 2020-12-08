Назначен руководитель Управления культуры Алматы

Им стал Гани Майлибаев.

Распоряжением акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя Управления культуры города Алматы назначен Гани Майлибаев, сообщает zakon.kz.

Гани Майлибаев родился 10 сентября 1987 года. Окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 2008 году с должности заведующего сектора учета статистики — главный бухгалтер Бостандыкского районного филиала партии "Нұр Отан" города Алматы.

В разные годы работал юрист-консультантом, консультантом в Алатауском районном филиале партии "Нұр Отан" города Алматы.

С 2014-2015 гг. являлся первым заместителем председателя Медеуского районного филиала партии "Нұр Отан" города Алматы.

С 2015 по 2019 годы занимал должность заместителя акима Медеуского района города Алматы.

С 2019 по 2020 годы был заместителем акима Наурызбайского района города Алматы.

До нынешнего назначения он работал руководителем Управления туризма акимата Жамбылской области.

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