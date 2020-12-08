Назначен новый глава горздрава Алматы

Им стал Нариман Табынбаев

Назначен руководитель Управления общественного здоровья города Алматы, передает zakon.kz.

Распоряжением акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя Управления общественного здоровья назначен Нариман Табынбаев, сообщили в городском акимате.

Нариман Табынбаев родился 23 февраля 1961 года. Окончил Алма-Атинский Государственный Медицинский Институт, Казахскую инженерно-техническую академию. Профессор, доктор медицинских наук.

Трудовую деятельность начал в 1985 году детским хирургом Центральной районной больницы Кызылординской области.

С 1988 по 1994 годы работал заведующим отделения эндоскопии, заместителем главного врача областной больницы по диагностическому центру областной больницы в г. Кызылорде.

С 1994 по 1997 годы являлся заместителем главного врача по лечебной работе Центральной районной больницы Алматинской области.

С 1997 с 2002 годы проработал в Научном Центре урологии научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим отделения, главным врачом.

С 2008 по 2014 годы занимал должность директора Областного медицинского центра в г. Кызылорде, директор в Научном Центре урологии.

2014-2015 гг. – заместитель Председателя Правления АО "Национальный медицинский холдинг", г. Астана.

С 2015 по 2018 годы являлся директором Национального научного центра онкологии и трансплантологии, г. Астана.

С 2019 по 2020 годы проходил стажировку в Fox Chase Cancer Center (Philadelphia, USA), University of Minnesota (Minneapolis, USA).

До нынешнего назначения он занимал пост директора ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница" УОЗ, г. Алматы.

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