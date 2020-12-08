"7 камней правосудия": что сделано за три года

Сделано немало. Нельзя не замечать очевидного. За три года подготовлены 30 законопроектов, 17 из которых уже приняты.

В 2018 году председатель Верховного Суда Жакип Асанов объявил о начале реализации программы модернизации судебной системы. Какие результаты были достигнуты за три года zakon.kz рассказал заместитель руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК Елдос Жумаксанов.

– Елдос Шаганович, многое делается в судебной системе. Программа "7 камней правосудия" дала своего ожидаемого эффекта?



– "7 камней правосудия" – это, по сути, наши стратегические ориентиры, которые были определены на основе запросов общества. Поймите одно. Никакая реформа не дает сиюминутного результата.

Мы имеем 7 приоритетных проектов. Говорят сами за себя их названия: "Безупречный судья", "Образцовый суд", "Справедливый процесс", "Качественный результат", "Smart-сот", "Коммуникационная стратегия" и "Примирение до суда, в суде".

Программа создавалась при активной роли юридического сообщества, судей, адвокатов и прокуроров. Все, кто был заинтересован в улучшении судебной деятельности в стране, откликнулся на обращение Верховного Суда и внес свои предложения. Этих неравнодушных юристов, как раз, и можно считать авторами программы.

На основе их предложений были сформированы те самые проекты, над реализацией которых Верховный Суд ведет активную работу.

Сделано немало. Нельзя не замечать очевидного.

За три года подготовлены 30 законопроектов, 17 из которых уже приняты. Усилены гарантии независимости судей, изменены порядок отбора судей, внедрена активная роль суда, вводится административная юстиция, расширена подсудность суда присяжных и многое другое.

Реализовали проекты: "Ночной суд" и "Семейный суд". В судах созданы Центры примирения и фронт-офисы. Уже никто не вспоминает про рейтинг судов и судей или запрет на гаджеты в судах. Их отменили почти сразу, когда только начинали Проект "7 камней правосудия".

- Хотелось бы получить развернутую информацию по каждому проекту.

- Начнем с проекта "Безупречный судья". Какие основные задачи он должен был решить? В первую очередь, решить проблемы качественного состава судейского корпуса.

Поэтому совместно с Высшим Судебным Советом концептуально изменили подходы к отбору кандидатов в судьи и требования к ним. Кроме тестирования кандидаты должны пройти интервью с судьями Верховного Суда и членами Высшего Судебного Совета, решить кейсовые задачи и написать эссе.

В результате, если прежде судьей становился каждый четвертый кандидат, то теперь из 20 кандидатов в судьи проходит только 1.

Также пересмотрели отбор кандидатов на обучение в Академии правосудия. Введены эссе, кейсы, интервью. Сама Академия выведена из-под регулирования Министерства образования и науки, что позволяет самостоятельно формировать учебные программы. Вместо изучения дисциплин, не востребованных судейской профессией, фокус - на подготовке будущих судей.

Повысился спрос и с действующего состава судей. В Верховном суде создали Комиссию по качеству правосудия, оценивающую профессиональную деятельность судьи, ввели новую Методику оценки. Она признана иностранными экспертами уникальным и объективным инструментом оценки.

Применение этой Методики за 1,5 года не позволило остаться не своих должностях каждому десятому судье из прошедших оценку. За 3 года планируется охватить такой оценкой 84% всех судей.

В то же время серьезное внимание уделено и укреплению независимости судей. Особо надо отметить.

Высшему Судебному Совету переданы Судебное жюри и Комиссия по кадровому резерву. Таким образом, все вопросы, связанные с отбором новых судей, продвижением действующих и рассмотрением дисциплинарных дел в отношении судей сосредоточены в одном независимом от Верховного Суда органе.

Для снижения влияния председателей судов и расширения судейского самоуправления упразднены президиумы и введены расширенные пленарные заседания с участием судей судов всех уровней.

Установлен запрет на пребывание в должности председателей судов и судебных коллегий более 2-х раз. Кстати, для председателей коллегий облсудов введен конкурсный отбор.

Все перечисленное работает на проект "Безупречный судья".

Кстати, хочу добавить, что именно с этим проектом команда Верховного Суда участвовала в национальном конкурсе "Qazaqstan Project Management Awards 2020" и среди 22 проектных команд удостоена золотой медали в номинации "Лучший проект центрального государственного органа".

- Тогда мы вас поздравляем! Но в чем отличие проекта "Безупречный судья" от проекта "Справедливый процесс"? Разве недостаточно для справедливого процесса иметь безупречного судью?

- Это два взаимодополняющих проекта, которые связаны одной общей целью – повышение доверия к суду.

Судья служит верховенству закона и тем самым обеспечивает защиту прав и законных интересов. Закон же, в свою очередь, должен содействовать судье в установлении справедливости.

К примеру, до недавнего времени судья в гражданском процессе был связан пределами исковых требований, освобожден от сбора доказательств, а это не способствовало установлению истины в споре. Соответственно, справедливость решения под вопросом.

Поэтому нужно было менять нормы, ограничивающие процессуальные права судей. Необходимые поправки в ГПК были внесены летом этого года. Теперь судья обязан быть активным в поиске истины в споре, он получил необходимые полномочия. Это особенно актуально для людей, не имеющих юридической поддержки.

Но, для реализации новой активной позиции в процессе, также важно освободить судью от несвойственной или лишней работы, чтобы у него было больше времени для подготовки к сложным процессам.

Поэтому с начала проекта "Справедливый процесс" начали работать над законами с целью оптимизации судебного процесса, избавления судей от излишних судебных процедур, передачи дел и материалов, где нет споров, другим органам.

Так, из 18 требований приказного производства 9 переданы нотариату. Это почти на 20% уменьшило количество судебных дел. А с учетом возможностей нотариата значительно сократило сроки взыскания долга.

В ГПК 10 из 12 категорий дел упрощенного производства переданы в приказное, исключены ряд формальных процессуальных действий.

Упростили процедуры банкротства. Из функций суда убрали назначение временного администратора и управляющего, а продление процедуры банкротства передали комитету кредиторов.

По государственным закупкам освободили заказчика от обязанности идти в суд, чтобы признать поставщика недобросовестным участником, несмотря на то, что им выплачена неустойка, исполнены обязательства и отсутствует ущерб заказчику. Это существенно оптимизировало работу СМЭС.

Проанализировали и работу административных судов. В госорганы переданы полностью 63 состава административных правонарушений, на альтернативной основе – 37 составов.

Передали прокуратуре почти все санкции на постановления судоисполнителей. За судом сохранены только санкции, затрагивающие конституционные права граждан: ограничение выезда за пределы республики и привод лиц к судебному исполнителю. От общего числа эти санкции составляют порядка 15%, но и они будут уменьшены через сужение оснований для привода и повышение порога для ограничения на выезд.

И это еще не все вопросы, решаемые в рамках проекта "Справедливый процесс".

В этом году принят Административный процедурно-процессуальный кодекс, который вводит новые правила рассмотрения исков граждан и бизнеса к госструктурам. Будет действовать принцип "презумпции виновности госоргана". Несогласным с решением госоргана будет достаточно обратиться в суд с заявлением, и он может рассчитывать на помощь суда. Это значительно облегчит защиту их прав. Сейчас идут организационные мероприятия по внедрению административной юстиции.

Мы уже констатируем заметное снижение обвинительного уклона в уголовном судопроизводстве, роста числа оправдательных приговоров и удовлетворённых жалоб на органы следствия. Теперь мы занимаемся решением проблемы обеспечения реальной состязательности в уголовном процессе.

И еще очень важные направления работы в рамках проекта – это создание единой судебной практики и дальнейшая цифровизация судопроизводства. С НПП "Атамекен" создаём IT-продукт для судебной аналитики и прогноза исхода дела.

- Что же решает проект "Качественный результат"?

- Судебный акт – это итоговый продукт судебного процесса. И на повышении его качества сделан основной акцент в рамках этого проекта.

Цель – обеспечить, чтобы каждый судебный акт был написан доступным языком, содержал полноценный анализ позиций сторон, а содержащиеся в нем выводы были четко обоснованы, логически выверены и понятны всем, кто его читает. Для этого был разработан и закреплен в нормативных постановлениях новый формат судебных актов.

Дополнительно к этому обязали судей сразу после оглашения своего решения устно разъяснять его существо, мотивы и правовые последствия. Когда человек понимает, что именно стало основой для принятия судом того или иного решения, он будет понимать, в чем была его сильная или слабая сторона и он сможет лучше защищать свои права в дальнейшем.

Для обеспечения правильного применения новой структуры судебных актов и их разъяснений судьи Верховного Суда ездят в регионы, оказывают необходимую помощь, проводят семинары.

В дополнение ко всему разработано и направлено в суды Пособие по составлению решений по гражданским делам с образцами актов. Планируется аналогичное Пособие по приговорам и постановлениям по административным делам.



- Будем надеяться, что решения судов будут понятны не только юристам, но и не сведущим в юриспруденции нашим гражданам. Поговорим о других проектах.

- Несколько слов скажу о проекте "Образцовый суд". К сожалению, у нас еще остается проблема, связанная с тем, что не везде пока имеются надлежащие условия для работы судей. Эта тема была поднята на прошедшем осенью Съезде судей с участием Главы государства. Теперь, уверены, что проблема будет решаться быстрее.

Но, тем не менее, в рамках этого проекта уже немало сделано. В 230 судах по единому дизайну открыты фронт-офисы. Открытое пространство, ресепшн, цифровая очередь, терминалы оплаты – все то, что соответствует современному уровню сервиса. Здесь же предусмотрены кабинеты медиатора, нотариуса, адвоката.

Это создает комфорт, в первую очередь, для посетителей судов.

В ближайших планах также заложено строительство 11 зданий судов в разных регионах, в основном районного звена. Правосудие должно вершиться в светлых залах.

– Расскажите тогда еще об одном проекте. "Ночной суд" ведь тоже прямо направлен на создание людям удобных условий для решения своего спора?

– Совершенно верно. "Ночной суд" был пилотным проектом, который уже реализован. Его запускали на основе передового опыта стран США и Сингапура и проводили в течение полутора лет. Суды работали в вечернее время с 18.30 до 22.00 часов и рассматривали дорожно-транспортные происшествия.

Потерпевший же при согласии правонарушителя с допущенными нарушениями и причинённым ущербом получал возможность оперативно разрешить спор по ДТП, в том числе в вечернее время. По более 23 тысячам делам участникам ДТП для участия в судебном процессе не пришлось отпрашиваться с работы, учебы. И это способствовало значительному сокращению сроков устранения последствий происшествия и получения страховой выплаты.

По результатам пилота соответствующие поправки для рассмотрения бесспорных дел были внесены в КоАП. Постановления по таким делам немедленно вступают в законную силу.

При согласии сторон суд вправе теперь также рассмотреть дела в области нарушения миграционного законодательства и по мелкому хулиганству.

- В этом году на различных площадках немало говорилось об успешном переходе наших судов на дистанционный формат рассмотрения дел в связи с пандемией благодаря своевременному внедрению цифровых технологий. Что еще дал проект "Smart-сот"?

- Цифровизации нашей судебной системы в целом сегодня дается высокая оценка со стороны зарубежных экспертов.

В рейтинге "Doing Business" Казахстан занимает 4 место среди 190 стран мира по индикатору, оценивающему цифровизацию судов. Согласно недавно вышедшему периодическому

Отчету Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) за 2018-2020 годы наша страна с первого раза получила 9.23 балла за применение судами современных информационно-коммуникационных технологий. Выше только три страны: Латвия (9.79), Эстония и Португалия (по 9.25).

Но такая оценка лишь подстегивает быть лучше. Что уже сделано?

Сегодня наши суды оснащены видеоконференцсвязью, позволяющей участвовать в них с любой точки мира.

Все залы судебных заседаний оборудованы системами аудиовидеофиксации (АВФ). Больше 90 % судебных дел рассматриваются с использованием АВФ. Это дисциплинирует участников процесса.

Через сервис "Судебный кабинет" вы получаете доступ ко всем судебным услугам и с любого гаджета можете направить в суд более 90 видов электронных обращений и контролировать их движение, не выходя из дома. Обновлено приложение мобильный "Судебный кабинет", внедрен функционал мобильная электронная цифровая подпись (ЭЦП).

Ввели новые качественные и доступные IT-сервисы, такие как мобильное приложение Digital Agent для оценки сервиса в суде, сайт СУДЫ-GIS для поиска суда, медиатора, адвоката или нотариуса, помощник "Көмек", который оказывает интерактивную помощь, обеспечивает быстрый доступ к сайтам судов и дает ответы на частые вопросы.

Ведется работа над внедрением электронного зала судебного заседания, а также программы "Цифровая аналитика" для помощи судье по судебной практике.

И это не все, работа продолжается. На днях руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Наиль Ахметзакиров и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин подписали Меморандум о сотрудничестве по совершенствованию IT систем и проектов. Получить поддержку отраслевого министерства в реализации намеченных планов дорогого стоит.

- В последнее время стала заметна активность представителей Верховного Суда в социальных сетях. Сохранится ли такое положение после завершения этого года, объявленного вами Годом качества коммуникаций?

- Действительно, 2020 год объявлен у нас Годом качества коммуникаций. Но та основа коммуникативного взаимодействия судов с обществом, со средствами массовой информации, которая заложена в этом году, будет лишь укрепляться.

На это ориентирован проект "Коммуникационная стратегия". Сегодня суды стали более открыты. Мы полностью переформатировали работу их пресс-служб. Создали при Верховном суде Центр коммуникаций, который координирует работу пресс-служб, мониторит СМИ и соцсети. Уже открыты более 2000 аккаунтов, на которые размещается различная судебная информация.

Судьи "вышли" в соцсети, ведут разъяснительную работу, участвуют в дискуссиях и отвечают на вопросы пользователей.

Набирает популярность в Фейсбуке группа Верховного Суда "Smart-сот – IT правосудие KZ" с активно обновляемой лентой обсуждений, собрав за короткое время порядка более 10 тыс. участников. Также у нас имеются YouTube, Телеграмм и Инстаграм-каналы.

Таким образом, обеспечивается обратная связь, ведется диалог между судами и обществом и этому мы придаем важное значение.

Активно используем и традиционные инструменты коммуникации. Проводим прямые эфиры, пресс-туры и брифинги. Совместно с телеканалами снимаем телепроекты, ролики и сериалы.

Все это в целях оперативного информирования населения о деятельности судебных органов.

- Нам осталось обсудить еще один проект из "7 камней правосудия" - это "Примирение до суда, в суде".

- Это очень важный проект с точки зрения снижения конфликтности в обществе, сохранения партнерских, дружеских и порой даже родственных отношений. Пилотный проект по примирению мы реализуем по опыту Сингапура в судах, рассматривающих гражданские дела, с 2018 года.

В нем участвует 97 судов и 118 судей-примирителей. За время проекта примирили до суда 28% споров.

Примирять нам также помогают 413 советов биев. Для этих же целей мы привлекли в экономсуды представителей НПП "Атамекен".

При этом мы не только пропагандируем преимущества внесудебного разрешения споров, но и работаем над созданием законодательной базы, способствующей примирению, как до суда, так и в суде.

Так, в ГПК внесены поправки, предусматривающие увеличение срока принятия искового заявления при проведении примирительных процедур с 5 до 10 рабочих дней. Теперь иск сначала поступает судье, у которого одна задача - примирить. Если нет – то дело смотрит другой судья. Но с него задача найти консенсус тоже не снимается.

Кроме этого, совместно с местными исполнительными органами, Федерацией профсоюзов, организациями медиаторов открыто 47 центров примирения, в которых работают медиаторы, психологи, юристы. Также на сегодняшний день функционируют 1016 кабинетов примирения, из них 308 - в помещениях судов.

Эту работу мы будем наращивать. В рамках Дорожной карты с Министерством информации и общественного развития планируем сформировать республиканский реестр медиаторов, обсудить вопросы координации их деятельности и повышения качества услуг. Также будет необходимо выработать поправки к законодательству о медиации.

И еще пару слов скажу о пилотном проекте "Семейный суд". Он ориентирован на примирение супругов, сохранение семьи и защиту интересов детей.

В нем участвуют 337 судей по семейным делам. Помогают людям разобраться в жизненных трудностях психологи, наркологи и медиаторы. Только за первое полугодие этого года порядка 15% из числа рассмотренных ими дел закончились примирением супругов.

Добавлю, что работа по "7 камням правосудия" продолжается. Я попытался рассказать об основных ее результатах, но о каждом из проектов можно было бы сделать отдельное интервью, так как по каждому из них проведена и будет еще проводиться большая работа.

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