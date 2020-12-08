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В Павлодарской области 26 потерявшихся лошадей замерзли в ледяном озере

Около 20 сотрудников полиции на четырех автомашинах искали по степи пропавших лошадей.

Фото : пресс-служба ДП8 декабря 2020, 12:55

В Павлодарской области нашли потерявшихся 26 лошадей. Они вмерзли во льду озера Борлы, передает zakon.kz.

4 декабря в полицию района Аккулы обратился глава одного из Крестьянских хозяйств о том, что в период с 30.11.2020 года до 01.12.2020 года с пастбища, расположенного в 10км. от села Казы района Аккулы, неизвестные совершили кражу 26 лошадей. В течение нескольких дней владелец пытался самостоятельно найти пропавших лошадей, но после безуспешных поисков обратился за помощью в полицию, - сообщили в полиции.

По данному факту были ориентированы личный состав полиции и приграничные с районом регионы. Разделившись на несколько мобильных групп, полицейские тщательно прочесали все близлежащие территории и пастбища, отрабатывались все крестьянские хозяйства, отгонные точки, фермы, опросили очевидцев и провели другие необходимые мероприятия.

Около 20 сотрудников полиции на четырех автомашинах искали по степи пропавших лошадей. В результате поисковых мероприятий 6 декабря на озере Борлы, находящегося в 15км. от села Казы, найдены вмерзшие в лед 26 мертвых лошадей, - рассказал на брифинге начальник отдела полиции района Аккулы Таскын Бодиев.

Полиция Павлодарской области напоминают сельчанам о необходимости быть бдительными и не оставлять свой домашний скот без присмотра. Зачастую бесхозный скот может стать “легкой добычей” для скотокрадов.

Также необходимо таврировать и бирковать свой скот, а хозподворья укрепить надежными замками.

В случае пропажи или кражи скота стоит незамедлительно обратиться в полицию по телефону “102”. Это поможет своевременно найти пропавший скот или раскрыть скотокрадство по “горячим следам”.


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