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Полсотни лошадей погибли от неизвестной болезни в Павлодарской области

Полсотни лошадей погибли от неизвестной болезни в Павлодарской области Фото: скриншот с видео
Более 50 лошадей нашли погибшими в степи Павлодарской области местные жители. Ветеринары устанавливают причины массового падежа животных, сообщает Zakon.kz.

Специалисты сразу исключили ряд опасных заболеваний, которые могли бы стать причиной мора лошадей. Ветеринары предполагают, что животные могли отравиться озимой рожью, передает 24kz.

"Было видно, что у животных переполнен желудочно-кишечный тракт. Первое подозрение у нас было или отравление, или интоксикация организма. У животных была шаткая походка". Рашид Нурбеков, главный государственный ветеринарно-санитарный инспектор Павлодарской области

Оставшихся в живых лошадей отогнали в отдельный загон, где за их состоянием наблюдают ветеринары. Как сообщают специалисты, многие животные пошли на поправку.

"Мы точно не знаем, отчего умерли животные. Поэтому, чтобы обезопаситься, сразу же вырыли траншею и сожгли все трупы. Яму засыпали землей и вот теперь охраняем". Амир Абылгазинов, ветеринарный фельдшер

Все животные были привиты от опасных заболеваний, отмечают местные. Очагов инфекций в регионе не выявлено. Для установления причин смертельного отравления скота ветеринары отобрали образцы и отправили их для анализа. В ближайшие дни будут готовы результаты.

Ранее стало известно, что сотни голов крупного рогатого скота пали в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области. Эксперты считают, что причиной стал отстрел сайгаков, который начался в регионе месяц назад.

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