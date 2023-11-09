Полсотни лошадей погибли от неизвестной болезни в Павлодарской области
Специалисты сразу исключили ряд опасных заболеваний, которые могли бы стать причиной мора лошадей. Ветеринары предполагают, что животные могли отравиться озимой рожью, передает 24kz.
"Было видно, что у животных переполнен желудочно-кишечный тракт. Первое подозрение у нас было или отравление, или интоксикация организма. У животных была шаткая походка". Рашид Нурбеков, главный государственный ветеринарно-санитарный инспектор Павлодарской области
Оставшихся в живых лошадей отогнали в отдельный загон, где за их состоянием наблюдают ветеринары. Как сообщают специалисты, многие животные пошли на поправку.
"Мы точно не знаем, отчего умерли животные. Поэтому, чтобы обезопаситься, сразу же вырыли траншею и сожгли все трупы. Яму засыпали землей и вот теперь охраняем". Амир Абылгазинов, ветеринарный фельдшер
Все животные были привиты от опасных заболеваний, отмечают местные. Очагов инфекций в регионе не выявлено. Для установления причин смертельного отравления скота ветеринары отобрали образцы и отправили их для анализа. В ближайшие дни будут готовы результаты.
Ранее стало известно, что сотни голов крупного рогатого скота пали в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области. Эксперты считают, что причиной стал отстрел сайгаков, который начался в регионе месяц назад.