Токаев рассказал, как можно защитить казахстанцев от мошенников-благотворителей

Каждый третий казахстанец предпочитает делать онлайн-пожертвования.

Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии закрытия Года волонтера, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В своем выступлении он затронул тему прозрачности благотворительной деятельности и мошенничеств в этой сфере.

В целях обеспечения прозрачности благотворительной деятельности стоит подумать о вопросе введения Реестра благотворительных организаций. Он должен быть интегрирован во все действующие информационные системы этой сферы. Нужно сделать его доступным любому, кто пожелает ознакомиться с деятельностью благотворительных организаций, их финансовой отчетностью, - сказал Президент.

Он также высказался о том, что казахстанцев нужно защитить от мошенничества в сфере электронной благотворительности.

Сегодня это одна из популярных форм перечисления финансовой помощи. Каждый третий казахстанец предпочитает делать онлайн-пожертвования. Для того чтобы исключить махинации, не подорвать доверие людей, нужно внедрить в оборот так называемые револьверные (оперативные) пожертвования через онлайн-банкинг. Это позволит отследить прохождение денежных средств, обеспечив их адресность, - отметил Токаев.

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