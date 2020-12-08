Токаев рассказал, как можно защитить казахстанцев от мошенников-благотворителей
Каждый третий казахстанец предпочитает делать онлайн-пожертвования.
Фото : kaspersky.ru8 декабря 2020, 15:54
Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии закрытия Года волонтера, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
В своем выступлении он затронул тему прозрачности благотворительной деятельности и мошенничеств в этой сфере.
В целях обеспечения прозрачности благотворительной деятельности стоит подумать о вопросе введения Реестра благотворительных организаций. Он должен быть интегрирован во все действующие информационные системы этой сферы. Нужно сделать его доступным любому, кто пожелает ознакомиться с деятельностью благотворительных организаций, их финансовой отчетностью, - сказал Президент.
Он также высказался о том, что казахстанцев нужно защитить от мошенничества в сфере электронной благотворительности.
Сегодня это одна из популярных форм перечисления финансовой помощи. Каждый третий казахстанец предпочитает делать онлайн-пожертвования. Для того чтобы исключить махинации, не подорвать доверие людей, нужно внедрить в оборот так называемые револьверные (оперативные) пожертвования через онлайн-банкинг. Это позволит отследить прохождение денежных средств, обеспечив их адресность, - отметил Токаев.
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