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Как казахстанцам защититься от интернет-мошенников

Как казахстанцам защититься от интернет-мошенников Фото: freepik
В Казахстане набирает обороты интернет-мошенничество. С каждым годом злоумышленники придумывают все новые методы и способы обмана граждан. В связи с этим в Департаменте полиции Алматы 24 августа 2023 года рассказали, как уберечь себя от интернет-мошенников, сообщает Zakon.kz.

Советы полиции:

  1. Никому не передавайте данные о своей банковской карте, а также данные о своей личности (фото удостоверения, фото банковской карты, трехзначный CVV-код на обратной стороне карты).
  2. Не вносите задаток за купленный товар в интернете, тщательно проверяйте репутацию интернет-магазина прежде, чем покупать товар.
  3. При продаже товаров, недвижимости, либо автомобиля через мобильные приложения будьте осторожны. Желательно получать оплату при личной встрече, либо убедиться в благонадежности покупателя через "видеозвонок".
  4. Если в объявлении о продаже товара, автомобиля, аренде квартир указано, что сначала нужно внести задаток, либо указано, что связь с продавцом только через WhatsApp, будьте осторожны. Никогда не вносите задаток на электронные платежные системы.
  5. Не проходите по сомнительным ссылкам, которые вам могут отправлять через различные мессенджеры и социальные сети, так как это могут быть вирусные файлы и приложения, которые дадут злоумышленникам доступ к вашим денежным средствам в мобильном банкинге.
  6. Не вводите данные своих банковских карт на различных сайтах, так как это могут быть "фишинговые" сайты, которые специально созданы для сбора вашей личной информации, которая в дальнейшем будет использоваться для несанкционированной оплаты с вашей банковской карты.
  7. Не участвуйте в сомнительных конкурсах в интернете, где обещают увеличение ваших денежных средств, либо сообщают вам о крупном денежном выигрыше.
  8. Не инвестируйте денежные средства в сомнительные проекты, где обещают большие дивиденды путем вложения денег в криптовалюту, акции, драгоценные металлы и т.д. Удостоверьтесь в благонадежности фирмы, прочитайте отзывы и комментарии в интернете. Вам могут позвонить с несуществующих абонентских номеров разных стран и убедительно рассказывать о преимуществах вложения в их фирму.
  9. Если вам звонят со службы безопасности банка, запомните, что сотрудники банка никогда не спрашивают данные о вашей карте, а также не требуют передачи кодов доступа, приходящих вам на мобильный телефон.

Также в полиции напомнили, что мошенники используют мобильные приложения по подмене абонентского номера в своих корыстных целях, чтобы звонить с "Call-центров банка".

"В таких случаях вам необходимо положить трубку и самому перезвонить на доверенный номер, который указан на банковской карте, либо на сайте банка".Пресс-служба ДП Алматы

Ранее сообщалось, что наиболее "популярными" способами обмана остаются фишинг (рассылка писем и сообщений) и вишинг (телефонное мошенничество). Чаще на уловки финансовых мошенников попадаются пенсионеры и молодежь. В связи с этим корреспондент Zakon.kz узнал у экспертов, можно ли защититься от кибер-мошенничества и утечки данных.

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