Жителей и гостей Атырауской области попросили строго соблюдать меры предосторожности.

На вопрос закроют ли Атырау снова на карантин, ответил главный государственный санитарный врач области Амантай Жумагалиев, сообщает zakon.kz со ссылкой на службу коммуникаций Атырауской области.

Сегодня показатель заболеваемости не достиг такого уровня, чтобы было необходимо вводить строгие ограничения. Однако я прошу жителей и гостей Атырауской области строго соблюдать меры предосторожности. Нет необходимости участвовать и организовывать праздничные мероприятия. Только строгими мерами предосторожности мы можем остановить распространение пандемии, - сказал Амантай Жумагалиев.

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