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Токаев присудил госпремии Шарманову, Шигео Катсу и ряду писателей

На сайте Акорды сообщается о присуждении Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Фото : Акорда8 декабря 2020, 17:17

Президент Казахстана присудил государственные премии Торегельды Шарманову и Шигео Катсу, передает zakon.kz.

На сайте Акорды сообщается о присуждении Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2001 года "О Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы" постановляю:

1. Присудить Государственную премию мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 2020 года за:

выдающийся вклад в развитие сферы медицины, укрепление мира и дружбы, взаимного доверия между народами Торегельды Шармановичу Шарманову;

выдающийся вклад в развитие сферы образования и науки, укрепление мира и дружбы, взаимного доверия между народами Шигео Катсу, - сказано в указе Президента РК.

Торегельды Шарманов - советский и казахский государственный деятель, учёный, гигиенист-нутрициолог. доктор медицинских наук, профессор. академик НАН РК. Заслуженный деятель Казахстана. Лауреат двух Государственной Премии Республики Казахстан в области науки и техники.

Шигео Катсу - Президент Назарбаев Университета, доктор истории экономики. Также он является председателем попечительского совета Назарбаев Интеллектуальных Школ, членом Попечительского совета Назарбаев Фонда.

Другим указом Президента Государственная премия Республики Казахстан 2020 года в области литературы и искусства имени Абая присуждена:

1. Абдрахманову Сауытбеку Абдрахманұлы, культурологу – за исследование "Абыз Әбіш";
2. Ақсұңқар Серіку, поэту – за сборник стихов "Көкейімде Күлтегіннің жазуы";
3. Есім Ғарифолла, писателю – за трилогию "Ғұлама-наме";
4. Жолдасбекову Мырзатаю, литературоведу – за сборник историко-литературоведческих исследований "Ұлы Дала әдебиеті";
5. Канапьянову Бахытжану Мусахановичу, поэту – за сборник стихов "Достояние души";
6. Мукановой Розе Кажигалимовне, драматургу – за сборник драматических произведений "Сарра";
7. Нурмаганбетов Тынымбай Нурмаганбетұлы, писателю – за сборник прозаических произведений "Періштелердің өлімі".


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