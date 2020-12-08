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Волонтеров чествовали на мероприятии "Волонтер Мангистау, Birgemiz"

В ходе встречи были вручены специальные награды волонтерским объедениям и благотворительным организациям, которые вносят свой вклад в развитие волонтерства в регионе и объединяют горожан в добрых делах.

Фото : пресс-служба8 декабря 2020, 18:43

Волонтеры Мангистау приняли участие в онлайн-формате в церемонии закрытия "Года волонтера" с участием Президента Касым-Жомарта Токаева и ознакомились с проделанной в этом году работой, передает zakon.kz.

Министр информации и общественного развития Аида Балаева наградила Айсагали Садуакасова из Мангистауской области в номинации "За вклад в сохранение и развитие историко-культурного наследия" международной премии "Волонтер года". А глава региона вручил специальный приз.

Мероприятие, стартовавшее в столице страны, продолжилось торжественным мероприятием под названием "Волонтер Мангистау, birgemiz", которое посвящено волонтерам Мангистауской области с целью мотивации членов волонтерских и благотворительных групп.

На встрече с участием главы региона Серикбая Трумова было сказано о деятельности и достижениях волонтеров области.

Волонтерские группы и благотворительные организации региона проделали много работы для защиты населения от коронавируса, соблюдения мер безопасности в чрезвычайном положении среди жителей, поддержки социально незащищенных слоев населения в сложных жизненных ситуациях.

Волонтеры области, внесшие вклад в развитие волонтерства в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, защиты животных, экологии, чрезвычайных ситуаций, правоохранительных органов, были награждены медалью "Халык Алгысы".

В ходе встречи были вручены специальные награды волонтерским объедениям и благотворительным организациям, которые вносят свой вклад в развитие волонтерства в регионе и объединяют горожан в добрых делах.

Кроме того, волонтеры, которые находились на передовой в борьбе с эпидемией, были удостоены премии "Активист года" по версии "Volunteer Corps Awards".

Глава региона поблагодарил волонтеров за их труд, пообещал и в дальнейшем оказывать всяческую поддержку в их деятельности.


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