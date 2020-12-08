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Как лучше бороться с коррупцией, спросили у жителей Павлодара

Анкетирование проводится в оффлайн-режиме при помощи волонтеров и на странице @ovp_pavlodar в Instagram.

Фото : Константина Шелкова8 декабря 2020, 19:38

Анкетирование проводят отдел внутренней политики города и проектный офис "Ertis – аdaldyq аlańy", передает Pavlodarnews.kz.

Анкетирование проводится в оффлайн-режиме при помощи волонтеров и на странице @ovp_pavlodar в Instagram. По словам организаторов, цель этого мероприятия – изучение мнения населения и отношения людей к проблеме коррупции.

Мы хотим выяснить, какие проблемы граждане видят и что могут предложить для противодействия коррупции, в каких сферах они видят слабые моменты, какие наиболее подвержены коррупции, – прокомментировал руководитель проектного офиса "Ertis – аdaldyq аlańy" Ризабек Исабеков, высказав убеждение, что с коррупцией должны бороться все: и госаппарат, и общественность, и каждый гражданин в отдельности.

Ризабек Исабеков подчеркнул, что проектный офис также призван бороться с бытовой коррупцией, особенно накануне Нового года, когда есть вероятность получения госслужащими подарков, несмотря на жесткий запрет таких знаков внимания.

В дальнейшем результаты опроса обобщат, проведут аналитическую работу с участием экспертов. На основе этого материала разработают новые способы противодействия коррупции с вовлечением представителей госаппарата и общественности.


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