В Атырау наградили волонтеров

В трудные времена во время пандемии наши волонтеры усердно трудились в области здравоохранения, социальной, гражданской защиты.

Сегодня на официальной церемонии закрытия Года волонтера, прошедшей в онлайн-формате с участием Президента страны Касым-Жомарта Токаева, группа атырауских волонтеров была награждена почетными наградами, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Перед главой государства от имени атырауских волонтеров выступил руководитель корпуса молодых волонтеров "АВК" Атырау Бекасыл. После поздравительной речи президента Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева вручила почетные награды в онлайн формате.

В номинации "Лидер корпоративного волонтерства" была отмечена Алмагуль Шакимова, в номинации "За вклад в сохранении и защиты окружающей среды" - Арман Хайруллин, в номинации "За вклад в решении социальных задач" - Гульназ Космурзиева, в номинации "Меценат года" - Марат Умирзаков, "Лучшей организацией года" признана компания "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В".

На собрании, а так же глава региона Махамбет Досмухамбетов поблагодарил волонтеров, которые оказывали посильную помощь и трудились во всех сферах в период пандемии.

В трудные времена во время пандемии наши волонтеры усердно трудились в области здравоохранения, социальной, гражданской защиты. Кто-то своими руками, буквально, спасал жизнь людей, кто-то собирал средства и помогал нуждающимся. Среди вас есть люди, которые пропагандировали богатое историческое наследие и обучали языку. Ряд граждан развозили продукты питания, медикаменты, шили маски, занимались озеленением города и заботились об окружающем мире. Своими поступками, щедрыми сердцами вы откликнулись на свершение благого дела и получили благодарность от народа, - сказал глава региона.

Махамбет Досмухамбетов также отметил, что волонтеры усердно проводят фундаментальную работу в общественно-политической жизни страны. – Как сказал глава государства "Единство-наше главное богатство", единство и согласие придают силу нашему обществу. В результате мы с вами вместе преодолеваем возникающие трудности, проявляя большую человечность, терпение, добропорядочность в борьбе с пандемией коронавируса. Еще раз подчеркну, что переносить тяготы и невзгоды с терпением, с духовными усилиями-явный признак солидарности и единства. От имени всех атыраусцев выражаю благодарность за помощь и заботу тех, кто нуждается в помощи.

В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев отметил: "Энергия волонтеров должна вдохновлять каждого гражданина. Это, прежде всего, признак цивилизованной страны и ответственности. Волонтерство должно стать нашей традицией". Выражаю вам свою благодарность, желаю успехов и процветания, - сказал глава региона Махамбет Досмухамбетов.

В конце мероприятия аким области вручил медаль "Халық алғысы" группе волонтеров, которые являются хранителями добрых дел, а также наградил дипломом "Волонтер года – 2020".

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