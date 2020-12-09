Врач назвала опасные для жизни комнатные растения

Она посоветовала не держать растения в спальнях и детских комнатах.

Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила популярные комнатные растения, которые могут быть крайне опасны для человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Наибольшую опасность, по словам Малышевой, таят в себе диффенбахия, монстера и антуриум. Сок и выделения диффенбахии ядовиты, попадая на слизистую они могут вызывать отеки. Причиной этого является оксалат кальция, содержащийся в растении. В программе на первом канале показали фотографии детей, решивших ради интереса откусить лист диффенбахии. На снимках лица малышей очень сильно отекли и покраснели.

Монстера, очень популярное растение, также ядовито, сообщила Малышева. В ней также есть оксалат кальция. Ночью же цветок выделяет большое количество углекислого газа.

Антуриум опасен тем, что в нем содержатся вещества, стимулирующие выработку гистамина при попадании на кожу. Это может привести к сильной аллергической реакции вплоть до анафилактического шока.

Наш совет: никакие растения не выставлять в школах, — подчеркнула Малышева.

Теледоктор посоветовала не держать растения в спальнях и детских комнатах. Даже если они и безопасны, то на их листьях все равно скапливается много пыли, а в грунте — грибок.

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