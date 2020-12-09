Более 700 случаев COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 138 382 случая.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 729 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 138 382 случая, из них:

в ВКО - 17329 (+95),

в городе Алматы - 16667 (+68),

в городе Нур-Султан - 16641

(+106),

в Атырауской области - 11905 (+34),

в Карагандинской области - 11328 (+30),

в ЗКО - 8378 (+34),

в Павлодарской области - 7310 (+98),

в СКО - 7159(+70),

в Костанайской области - 6029 (+74),

в Алматинской области - 5979 (+22),

в Акмолинской области - 5862 (+60),

в городе Шымкент - 5406 (+4),

в Жамбылской области - 4572 (+22),

в Актюбинской области - 3539 (+8),

в Туркестанской области - 3517 (+0),

в Мангистауской области - 3459 (+3),

в Кызылординской области - 3302 (+1).

В Казахстане 944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 74,

в городе Алматы - 41,

в городе Шымкент - 14,

в Акмолинской области - 86,

в Актюбинской области - 47,

в Алматинской области - 153,

в ВКО - 151,

в Жамбылской области - 14,

в ЗКО - 33,

в Карагандинской области - 7,

в Костанайской области - 205,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 91,

в СКО - 24,

в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровел – 122 291 человек от COVID-19.

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