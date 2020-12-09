Более 700 случаев COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки
Всего в стране подтверждено 138 382 случая.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 729 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 138 382 случая, из них:
в ВКО - 17329 (+95),
в городе Алматы - 16667 (+68),
в городе Нур-Султан - 16641
(+106),
в Атырауской области - 11905 (+34),
в Карагандинской области - 11328 (+30),
в ЗКО - 8378 (+34),
в Павлодарской области - 7310 (+98),
в СКО - 7159(+70),
в Костанайской области - 6029 (+74),
в Алматинской области - 5979 (+22),
в Акмолинской области - 5862 (+60),
в городе Шымкент - 5406 (+4),
в Жамбылской области - 4572 (+22),
в Актюбинской области - 3539 (+8),
в Туркестанской области - 3517 (+0),
в Мангистауской области - 3459 (+3),
в Кызылординской области - 3302 (+1).
В Казахстане 944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 74,
в городе Алматы - 41,
в городе Шымкент - 14,
в Акмолинской области - 86,
в Актюбинской области - 47,
в Алматинской области - 153,
в ВКО - 151,
в Жамбылской области - 14,
в ЗКО - 33,
в Карагандинской области - 7,
в Костанайской области - 205,
в Мангистауской области - 1,
в Павлодарской области - 91,
в СКО - 24,
в Туркестанской области - 3.
Всего в стране выздоровел – 122 291 человек от COVID-19.
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