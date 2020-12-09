Отменены необоснованные уведомления об адмнарушениях грузоперевозчиков на 190 млн тенге

По причине технического сбоя измерительный аппарат выдавал недостоверные параметры.

Отменены более тысячи уведомлений об административном правонарушении грузоперевозчиков. Об этом сообщили в главной транспортной прокуратуре, передает zakon.kz.

Как известно, на автодорогах установлены специальные средства по автоматизированному измерению весовых параметров (САИС) большегрузных машин. При фиксации превышения веса перевозимого груза соответствующие сведения поступают к сотрудникам инспекции транспортного контроля, которые начинают разбирательство по существу.

Для этого они направляют уведомление об адмправонарушении в адрес собственников автомашин, большинство которых занимаются предпринимательством.

Изучение жалоб грузоперевозчиков на действия сотрудников одной из инспекции привлекло внимание транспортных прокуроров. В результате, в Акмолинском, Кокшетауском и Жамбылском транспортных регионах совместно с уполномоченными госорганами проведены контрольные замеры САИС. Выяснилось, что по причине технического сбоя измерительный аппарат выдавал недостоверные параметры, на основании которых предпринимателям направлялись уведомления о совершении адмправонарушения, - рассказали в прокуратуре.

Сразу же было принято решение о приостановлении их эксплуатации. По актам прокурорского надзора все выписанные 1 194 уведомления об административных правонарушениях на общую сумму 190 млн тенге отменены.

Как отмечается, есть и другие примеры работы мобильных групп по защите прав предпринимателей.

Так, транспортные прокуроры незамедлительно отреагировали на обращение предпринимателей ЗКО, мобильной группой пресечен факт незаконного задержания таможенниками 8 большегрузных автомашин. Груз отпустили, виновных наказали.

Павлодарским филиалом КТЖ, без каких-либо законных оснований вынесен запрет на погрузку товаров предпринимателей. После обращения в прокуратуру незаконное решение филиала отменено.

"Таким образом, на всех уровнях работа мобильных групп усилена и ориентирована на принятие оперативных мер по защите прав и законных интересов предпринимателей", - заключили в ведомстве.

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