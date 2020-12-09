Профессор дал заключение на постановление ЦИК, касающееся выборов в Мажилис
Кандидат юридических наук Сергей Климкин дал правовое заключение по постановлению ЦИК РК.
4 декабря 2020 года ЦИКом РК было принято постановление "О вопросах реализации полномочий отдельных категорий участников избирательного процесса в день голосования по выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, назначенных на 10 января 2021 года". Портал zakon.kz направил запрос кандидату юридических наук Сергею Климкину сделать правовое заключение по данному постановлению.
Климкин С.И. в своем правовом заключении ответил на следующие вопросы редакции:
1. Какова взаимосвязь между целями создания и предметом деятельности общественного объединения и иных НКО?
2. Вправе ли некоммерческая организация выходить за пределы предмета и целей, указанных в ее уставе?
3. Законно ли требование избирательной комиссии о представлении выписки из устава НКО?
4. Обоснованно ли требование избирательной комиссии о получении согласия избирателя, находящегося на избирательном участке, на его фото-, видеосъемку?
5. Могут ли наблюдатели от НКО осуществлять трансляцию видеосъемки с избирательных участков?
С полным текстом правового заключения и ответами можно ознакомиться по ссылке.
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