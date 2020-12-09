Антикризисные меры правительства: поддержка МСБ через Фонд "Даму"

Кредитный портфель поддержанных проектов ММСП за 10 месяцев 2020 года превысил на 17% объем за весь 2019 год.

Экономическая ситуация в Казахстане, как и во всем мире, под негативным влиянием пандемии COVID-19 и ее последствий. В этой связи наблюдается замедление роста в отдельных отраслях экономики, вместе с тем, в некоторых секторах отмечается восстановление.

В принятом Правительством Казахстана Комплексном плане восстановления экономического роста до конца 2020 года 164 меры, которые должны обеспечить восстановление динамики ВВП уже в течение этого года и создать условия для качественной трансформации экономики. Важным направлением в этой работе является поддержка микро, малого и среднего предпринимательства (ММСП), который дает 31,7% ВВП страны. АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", дочерняя организация Холдинга "Байтерек", играет ключевую роль при поддержке ММСП в период преодоления последствий пандемии. О том, какая помощь оказывается ММСП изданию рассказала Гаухар Бурибаева, Председатель Правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

- Гаухар Асылбековна, что Фонд делает для того, чтобы помочь казахстанскому бизнесу пострадавшему от пандемии COVID-19 и карантинных ограничений?

Начать ответ на вопрос хотелось бы с конкретных цифр, так в рамках реализации госпрограмм поддержки бизнеса за 10 месяцев 2020 года кредитный портфель поддержанных проектов ММСП превысил на 17% объем кредитного портфеля поддержанных проектов за весь 2019 год.

Если рассматривать объем финансирования по направлению субсидирования в рамках госпрограммы "Дорожной карты бизнеса 2025" для предпринимателей из секторов, которые не попали в число наиболее пострадавших, только за 10 месяцев текущего года он увеличился по сравнению с прошлым годом в 1,7 раз или на 112 млрд тенге.

В рамках этой же госпрограммы по инструменту – гарантирования займов, объем увеличился в 1,8 раза до 132,5 млрд тенге. В рамках программ обусловленного размещения на цели льготного финансирования в банках второго уровня и микрофинансовых организациях профинансировано более 10 000 проектов предпринимателей.

С целью поддержки бизнеса Правительством был утвержден пакет антикризисных мер и Комплексный план по восстановлению экономического роста, в рамках реализации которого Фонд "Даму" задействован в нескольких направлениях, как оператор мер господдержки. Во-первых, это поддержка предпринимателей в наиболее пострадавших секторах экономики, подавших заявки в банки до 1 декабря текущего года в соответствии с утвержденными изменениями в программу поддержки бизнеса "ДКБ-2025". В числе компаний и предприятий, которые воспользуются этой мерой поддержки - субъекты МСБ, работающие в сфере розничной торговли, гостиничного бизнеса, туристические агентства, кинотеатры, фитнес-центры, техобслуживания и ремонта транспорта, дошкольного и начального образования и другие, всего в перечне 29 отраслей. Это существенное снижение кредитной нагрузки для этой категории предпринимателей. Данная мера господдержки предусмотрена на период субсидирования с 16 марта 2020 года по 15 марта 2021 года, согласно условиям поддержки, предприниматель будет оплачивать 6% номинальной ставки вознаграждения, а разницу между номинальной ставкой вознаграждения по кредиту/лизинговой сделке и ставкой, оплачиваемой предпринимателем, будет оплачивать государство через финансового агента - Фонд "Даму". В Фонд поступило 8 795 заявок, кредитный портфель по которым составил 750 млрд тенге, по 4870-ти заявкам перечислено 4,4 млрд тенге субсидий.

Во-вторых, стоит отметить значительные изменения, которые были внесены в госпрограммы поддержки. Так, например, была унифицирована конечная ставка на заемщика с учетом применения инструмента субсидирования на уровне 6%, а также исключено ограничение поддержки по секторам.

В-третьих, была запущена новая программа для микробизнеса. Как мы знаем, микробизнес в наибольшей степени столкнулся с негативным влиянием пандемии. Сегодня он может получить доступ к займам до 20 миллионов тенге, с частичным субсидированием процентной ставки под 6%. При этом, на пополнение оборотных средств он может направить до 5 миллионов тенге, а оставшуюся сумму лимита может направить на инвестиционные цели. В обоих случаях фондом "Даму" будет предоставлена гарантия в размере 85% от суммы займа. На пополнение оборотных средств субсидии предоставляются на срок до 2 лет, а на инвестиционные цели – до 3-х лет.

Новая программа для микробизнеса позволяет предпринимателям использовать преимущества портфельного субсидирования и гарантирования, в котором сокращены этапы и сроки рассмотрения заявок на выдачу кредитов, что крайне важно для предпринимателей и их бизнеса. Решение по кредитованию сейчас принимают сами банки.

Также впервые к реализации госпрограммы с целью обеспечения доступности финансирования были включены микрофинансовые организации.

- Вы сейчас упомянули о рефинансировании кредитов вообще по всем проектам Фонда "Даму" за последние 10 месяцев, а не могли бы вы выделить отдельно сколько было реструктуризировано проектов по субсидированию и гарантированию кредитов при оказании поддержки ММСП, пострадавших от пандемии короновируса?

- Ранее, в рамках поручения Президента Республики Казахстан от 23 марта 2020 года в соответствии с приказами Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, с 16 марта по 30 сентября Фонд поддержал реструктуризацию по 3 285-ти проектам гарантирования на общую сумму кредитов 108 млрд тенге и по 3 870-ти проектам субсидирования на общую сумму кредитов 503 млрд тенге.

Фонд "Даму" также ведет активную работу по предоставлению более комфортных условий при погашении предпринимателями просроченной задолженности более 90 дней. Сейчас это 42 заемщика в рамках инструмента гарантирования займов. При работе с проблемными кредитами с 28 предпринимателями согласованы новые графики погашения, отвечающие их финансовому положению, а также предоставлены отсрочки.

Структура портфеля финансирования показывает, что меры правительства востребованы субъектами ММСП. В кредитном портфеле поддержанных проектов отмечается динамика роста в 2,7 раза займов на цели рефинансирования для снижения долговой нагрузки, а также повышение спроса среди предпринимателей на цели пополнения оборотных средств.

- Какие регионы лидируют по деловой активности обращаясь за поддержкой Фонда "Даму" и в каких отраслях отмечается наибольший спрос на продукты поддержки?

- Если проанализировать весь кредитный портфель в рамках реализуемых мер поддержки, то лидерами по таким инструментам, как гарантирование и субсидирование займов, являются Павлодарская, Атырауская области и города Нур-Султан и Алматы. По программам обусловленного размещения средств традиционно наиболее активны предприниматели Туркестанской, Алматинской и Жамбылской областей.

В разрезе отраслей по всем трем направлениям в 2018 и 2019 годах стабильно лидировали обрабатывающая промышленность, транспорт и складирование, оптовая и розничная торговля. По итогам 10 месяцев 2020 года мы можем отметить смещение объемов поддержки к наиболее пострадавшим от кризиса отраслям, так по инструменту субсидирования в рамках программы "ДКБ-2025" акцент сместился к отраслям: оптовой и розничной торговли и сферы услуг, но и обрабатывающая промышленность продолжает занимать существенную долю как по количеству, так и по сумме поддержанных проектов.

Многие предприниматели смогли открыть в этот непростой период новые возможности для открытия и развития бизнеса. Вот только несколько примеров новых производств, открытых в период пандемии - с марта текущего года. В пищевой промышленности: ТОО "ЭкоМол Сергеевка" запустили производство молочной продукции в Петропавловске, ИП Карагулина Л.А. - производство кондитерских изделий в Рудном, а ТОО "ШыгысУниверсал" увеличили мощности по производству и переработке рыбы в Усть-Каменогорске. Открывались новые бизнесы, связанные с защитой от COVID 19, так, например, ТОО "Научно-производственное объединение МедиДез" в Рудном смогли оперативно начать выпуск дезинфицирующих средств. ИП Тулин М.С. из города Шымкент расширил производство по обработке стекла, а ТОО "KMInvest" открыли в Нур-Султане цех по изготовлению спецодежды.

- Текущая ситуация постоянно вносит свои коррективы, и мы видим, как в некоторых областях Казахстана периодически вводятся новые ограничения в том числе и по удаленной работе. Сказывается ли это на доступности услуг Фонда "Даму" для предпринимателей.

- Фонд "Даму" не на один день не приостанавливал свою деятельность ни в одном из регионов республики. Отмечу, что на начало года 94% основных бизнес-процессов Фонда были автоматизированы и это позволило переводить работников на удаленный режим работы без негативного влияния на основную деятельность Фонда. Более того, в этих условиях мы смогли еще больше оптимизировать сроки рассмотрения заявок, утвердить KPI для работников, нацеленные на большие объемы предоставления объемов поддержки и запустить новые продукты, например, для микро и малого бизнеса. В условиях объявленного чрезвычайного положения, последующими противоэпидемиологическими мероприятиями и ограничительными мерами Фонд до 90% заявок получал через электронные каналы – Интернет-портал online.damu.kz и Портал "электронного правительства" egov.kz. В следующем году Фонд продолжит развивать электронные каналы взаимодействия с предпринимателями.

- Мы сосредоточились в ходе разговора на самой актуальной теме - мерах поддержки бизнеса Правительством Казахстана, финансовым агентом которого Фонд "Даму" является. Как обстоят дела с собственными программами Фонда?

- Фонд продолжает работу по программному финансированию в партнерстве с банками и микрофинансовыми организациями по размещению средств на цели льготного кредитования бизнеса. Точечные региональные программы реализуются в сотрудничестве с акиматами регионов Казахстана. Также востребован предпринимателями и собственный продукт Фонда – гарантии по программе "Даму-Оптима".

"Даму" продолжает сотрудничать с международными финансовыми институтами развития: Азиатским банком развития (АБР), Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР), Программой Развития ООН (ПРООН), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), Всемирным банком, а также с зарубежными институтами развития, такими как Корейское агентство МСП и стартапов KOSME, Организация развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Турции KOSGEB. В совокупности за последние 10 лет мы привлекли 952 млн долларов США.

В рамках исламского финансирования Фонд сотрудничает с исламским банком Al Hilal Kazakhstan и исламской лизинговой компанией Kazakhstan Ijara Company. По итогам 10 месяцев 2020 года совместно было профинансировано 29 проектов на общую сумму 9,54 млрд тенге. Было создано 257 новых рабочих мест, объем производства составил 12,8 млрд тенге, объем налоговых поступлений по неполным данным составил 405 млн тенге.

11 августа Фонд при поддержке Программы Развития ООН (ПРООН) осуществил успешное дебютное размещение "зеленых облигаций" в торговой системе фондовой биржи Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) - Astana International Exchange с купонной ставкой 11,75% годовых и сроком обращения 3 года.

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