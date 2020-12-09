Курс доллара опустился ниже 420 тенге

Доллар подешевел еще на 1,16 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 419,97 тенге, снизившись на 1,16 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 419-420,5 тенге, евро – 509,7-512 тенге, рос. рубль - 5,72-5,77 тенге.

Тем временем цены на нефть изменились разнонаправленно на ведущих мировых биржах.

Так, средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов с поставкой в феврале на Inter Continental Exchange (ICE) – ICE Brent Crude Futures в Лондоне составила $48,84 (+0,05) за баррель.

Средневзвешенная стоимость январских нефтяных фьючерсов на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $45,6 (-0,16) за баррель.

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