УАЗ провалился под лед в Кызылординской области. Четыре человека погибли 

Три человека смогли спастись.

В Кызылординской области найдены тела 4 человек, провалившихся под лед на автомобиле, сообщает zakon.kz.

8 декабря 2020 года в Аральском районе Кызылординской области, в 35 км от с.Камыстыбас, на озере Камбаш провалился под лед автомобиль "УАЗ", в салоне которого находилось 7 человек, из них 3 человека спаслись самостоятельно.

Как рассказал официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, спасателями проводились поиски утонувших 4 человек 1985, 1981, 1994, 1973 годов рождения, но в связи с наступлением темного времени суток поиски были приостановлены.

Утром 9 декабря 2020 года поисковые работы были продолжены. На глубине 7 метров (толщина льда 25 см) был обнаружен автомобиль УАЗ с телами погибших. В 10 часов 05 минут силами оперативного спасательного отряда ДЧС тела 4 погибших человек извлечены и переданы сотрудникам полиции, - сообщил он.

В поисковых работах были задействованы силы и средства ДЧС, ДП, местных исполнительных органов и родственники (27 человек, 7 единиц техники).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!