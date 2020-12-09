Концепцию пограничной политики разработали в Казахстане

Реализация заданных принципов и подходов предполагает два этапа: 2021 - 2025 годы и 2026 - 2030 годы.

Комитет национальной безопасности разработал проект указала Президента РК "Об утверждении Концепции пограничной политики Республики Казахстан", передает zakon.kz.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 декабря 2020 года..

Как отмечается в проекте, необходимость разработки Концепции пограничной политики РК обусловлена выполнением достигнутых международных договоренностей в области согласованной пограничной политики государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) и реализацией Стратегии национальной безопасности РК, которая определяет систему основополагающих взглядов на цель, основные принципы, задачи и направления реализации пограничной политики РК, а также основы взаимодействия государства, осуществляющего свои полномочия через органы законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти (в том числе центральных и местных исполнительных органов), общественных организаций и граждан РК при ее реализации.

В Концепции представлен анализ текущей ситуации. В частности, говорится, что транзитное положение Казахстана на путях между Востоком и Западом создает широкие возможности для экономического развития страны с одной стороны, с другой - содержит в себе потенциал для осуществления противоправной деятельности на каналах незаконной миграции, наркотрафика, контрабанды оружия и боеприпасов, материальных ценностей и иных запрещенных к ввозу и вывозу предметов, незаконной добычи природных ресурсов в пограничном пространстве РК.

Вышеуказанное, а также активное освоение биоресурсов приграничных районов может привести к осложнению обстановки на Государственной границе Республики Казахстан и ухудшению ситуации в пограничном пространстве в целом. Наличие в мире очагов опасных для человека заболеваний и инфекций, вероятность переноса их на территорию Казахстана может осложнить обстановку как в пограничном пространстве, так и на всей территории страны. Анализ обстановки, складывающейся на сопредельных с Казахстаном территориях, показывает, что еще сохраняются угрозы террористических проявлений, связанные с отдельной радикально настроенной частью местного населения, поддерживаемых международными террористическими организациями, с целью дестабилизации обстановки, - говорится в документе.

Так, в случае осложнения ситуации в Афганистане не исключено развитие обстановки, которая повлечёт массовое скопление беженцев вблизи границ Казахстана. Под видом беженцев возможно проникновение членов незаконных вооруженных формирований и террористических организаций, перенос конфликтного потенциала на территорию РК.

Также отмечается, что отсутствие в отдельных приграничных районах отечественной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры вынуждает население этих районов потреблять информационный контент сопредельных стран и пользоваться услугами зарубежных операторов телекоммуникаций.

Это может привести к снижению у населения чувства казахстанского патриотизма, утрате материальных и духовно-нравственных ценностей казахстанского общества. Низкий уровень социально-экономического развития приграничных регионов обуславливает отток населения из приграничных районов и в ближайшей перспективе может привести к угрозе нехватки людских ресурсов для освоения приграничной территории и необходимости привлечения для этих нужд граждан сопредельных государств, - отмечают разработчики концепции.

Также говорится, что отсутствие законодательных механизмов материального и морального стимулирования организаций и местного населения приграничных территорий по защите Государственной границы не позволяет мотивировать граждан для оказания содействия в обеспечении пограничной безопасности.

Затягивание вопросов реализации единых подходов к строительству, инфраструктуре и содержанию пунктов пропуска, мест пересечения границы жителями приграничных территорий, не позволяет создать необходимые условия для повышения пропускной способности пассажирских и грузовых потоков через Государственную границу, особенно на путях международного сообщения с тенденцией их интенсивного роста, - отмечается в документе.

При этом отмечается, что при разработке концепции был учтен международный опыт решения вопросов пограничной безопасности

Основными мировыми моделями пограничной политики являются: «отгораживание», формирование совместной системы охраны границы и создание общего пограничного пространства с "вынесением" внутренних рубежей на «внешнюю» границу содружеств (союзных государств). Выбор варианта пограничной политики определяется специфическими особенностями взаимоотношений с сопредельным государством, угроз пограничной безопасности, социально-политического положения и плотности населения приграничных районов, рельефа местности, - отмечают разработчики документа.

В документе определены основные принципы пограничной политики.

Так, пограничная политика осуществляется на основе следующих принципов: соблюдения прав и свобод граждан; суверенного равенства и территориальной целостности государств, нерушимости государственных границ; мирного разрешения пограничных вопросов; соблюдения международных обязательств РК, законности при осуществлении пограничной деятельности; приоритета национальных интересов РК в выстраивании межгосударственного пограничного сотрудничества; единства целей и задач пограничной политики и последовательность действий по их реализации; адекватности мер, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности в пограничном пространстве; всестороннего сотрудничества в защите и охране Государственной границы.

Основные задачи пограничной концепции:

- заблаговременное выявление и своевременная нейтрализация угроз пограничной безопасности;

- обеспечение сохранения независимости и унитарности Республики Казахстан, целостности, неприкосновенности Государственной границы и неотчуждаемости территории страны;

- выполнение международных обязательств Республики Казахстан в пограничном пространстве;

- гармонизация и унификация национального законодательства по обеспечению пограничной безопасности;

- поддержание устойчивого функционирования установленных в пограничном пространстве правовых режимов;

- предотвращение агрессии, вооруженных конфликтов, кризисов и пограничных инцидентов, а также террористических проявлений в пограничном пространстве;

- защита экономических и иных законных интересов Республики Казахстан в пограничном пространстве;

- защита граждан, государственных и общественных организаций, сохранение окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в пограничном пространстве;

- пресечение трансграничной преступности;

- повышение уровня социально-экономического развития приграничных районов в интересах интеграции в систему международных, региональных и торгово-экономических отношений;

- обеспечение устойчивого функционирования государственных институтов в рамках реализации пограничной политики, повышение эффективности их взаимодействия в обеспечении пограничной безопасности;

- защита территории Республики Казахстан от трансграничного переноса особо опасных болезней людей, животных, растений и иных вредных организмов;

- укрепление международного сотрудничества в обеспечении пограничной безопасности.

Вместе с тем концепция предусматривает создание условий для устойчивого социально-экономического развития приграничных территорий.

В числе которых: создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных благ (медицинского обслуживания, общего образования, пенсионного обеспечения и др.); укрепление экономических, социальных, культурных, гуманитарных и иных связей приграничных районов и областей; развитие хозяйственной и предпринимательской деятельности приграничных районов ; дальнейшее развитие в приграничных районах центров приграничного сотрудничества, особых экономических зон и установление особых правовых режимов предпринимательской деятельности и т.д.

Как отмечается, материально-финансовое обеспечение реализации пограничной политики будет осуществляться за счет республиканского и местного бюджетов, а также средств организаций в рамках международных программ и реализации проектов государственно-частного партнерства.

Реализация заданных принципов и подходов предполагает следующие этапы: 1-й этап 2021 - 2025 годы; 2-й этап 2026 - 2030 годы.

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