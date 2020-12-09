Аким Нур-Султана призвал отмечать Новый год дома

Лучше встретить его дома, нежели на больничной койке.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов призвал жителей отмечать Новый год в узком кругу дома, передает zakon.kz.

Хочется сказать, что впереди у нас праздники. Лучше воздержаться от мест массового скопления. Новый год, как мы знаем, узкий семейный праздник. Лучше встретить его дома, нежели на больничной койке. Поэтому здесь мы рекомендуем и советуем быть внимательными, - сказал он на брифинге в СЦК.

Кроме этого, аким поблагодарил жителей, которые соблюдают меры безопасности.

Наши жители стали опытнее, и врачи тоже. Поэтому хочется поблагодарить их, а также тех, кто находится на передовой, - сказал он.

По его словам, все медработники обеспечены комплектами СИЗ, обеспечен запас медикаментов. Все эти действия помогли стабилизировать ситуацию.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!