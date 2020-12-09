В Нур-Султане ТЦ и гипермаркеты могут перевести на круглосуточный режим работы
Сейчас обсуждается данный вопрос.
Фото : inform.kz9 декабря 2020, 13:34
Перед праздниками торговые центры и гипермаркеты в Нур-Султане могут перевести на круглосуточный режим работы. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, сообщает zakon.kz.
Сейчас обсуждается данный вопрос с санврачами и торговыми центрами.
Очень много людей будет ходить по магазинам перед праздниками. Мы думаем, чтобы перевести гипермаркеты и магазины на круглосуточный режим работы. Обсуждаем вопрос, в ближайшее время скажем, - сказал он.
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