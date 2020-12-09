Горячие новости
Читайте также

Похолодание, сильный снег, ветра. Погода на три дня

Местами будут наблюдаться туманы и гололед.

Фото : pixabay.com9 декабря 2020, 15:06

В РГП "Казгидромет предоставили прогноз погоды на 10-12 декабря, сообщает zakon.kz.

Северо-западный антициклон вызовет постепенное прекращение осадков и понижение температуры воздуха по территории страны. Лишь на севере и востоке Казахстана ожидается снег. На востоке, в начале декады, сильный снег, с усилением ветра и метелями, - сообщили в ведомстве.

Местами будут наблюдаться туманы и гололед.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты