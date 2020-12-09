Похолодание, сильный снег, ветра. Погода на три дня
Местами будут наблюдаться туманы и гололед.
Фото : pixabay.com9 декабря 2020, 15:06
В РГП "Казгидромет предоставили прогноз погоды на 10-12 декабря, сообщает zakon.kz.
Северо-западный антициклон вызовет постепенное прекращение осадков и понижение температуры воздуха по территории страны. Лишь на севере и востоке Казахстана ожидается снег. На востоке, в начале декады, сильный снег, с усилением ветра и метелями, - сообщили в ведомстве.
Местами будут наблюдаться туманы и гололед.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5050426-2703bd53fe883b2cf69a000d853ab2bd
Сейчас читают