Авиарейсы с Турцией сократят с 20 до 10 рейсов в неделю

Рейсы буду сокращены с 10 декабря.

На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов сообщил о решении сократить авиарейсы с Турцией в 2 раза, передает корреспондент zakon.kz.

Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию в Турции принято решение о сокращении количества регулярных рейсов с Турции с 20 до 10 рейсов в неделю авиакомпаниями обеих сторон с 10 декабря, - сказал Киясов.

При этом он отметил, что в целом на госгранице Казахстана проводится усиленный санитарно-карантинный контроль.

На 9 декабря с положительным результатом на КВИ на госгранице выявлено 635 человек. В целом, следует отметить, что число завозных случаев уменьшилось при пересечении границы на автопереходах в 1,5 раза, на авиа- в 2 раза, - указал главный санврач.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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