10 рейсов, запланированных на 31 декабря, отменили в аэропорту Астаны
Отмененные рейсы:
- LH 646 Астана-Франкфурт;
- KC 7319 Астана-Кызылорда;
- KC 956 Астана-Алматы;
- KC 992 Астана-Алматы;
- TK 355 Астана-Стамбул;
- IQ 407 Астана-Шымкент;
- KC 345 Аастана-Усть-Каменогорск;
- 5W 788 Астана-Абу-Даби;
- KC 762 Астана-Алматы.
"Метеорологическая обстановка на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта все еще сложна. Сейчас на аэродроме температура воздуха -3°С, скорость ветра 16 м/с, пасмурно, уплотненный снег", – сообщает пресс-служба аэропорта.
В международном аэропорту Астаны за минувшие сутки из-за плохой погоды было отложено 40 рейсов. В столичном аэропорту 30 декабря с 9:00 до 12:00 введено ограничение на взлет и посадку.
Хотя ограничение на аэродроме было снято после 12:00, авиакомпании решили отложить рейсы из-за плохой погоды.
Сегодня в столичном аэропорту под председательством министра транспорта РК Марата Карабаева создан специальный штаб. В составе штаба были представители авиакомпании, руководство Комитета гражданской авиации, авиационной администрации РК и аэропорта. Представители специально созданной группы провели разъяснения среди пассажиров.
Пассажирам раздали более 2000 порций горячей еды, горячих и холодных напитков. Сейчас в аэропорту ждут своего рейса около 2500 пассажиров.