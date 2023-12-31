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10 рейсов, запланированных на 31 декабря, отменили в аэропорту Астаны

табло Фото: Zakon.kz
Всего на 31 декабря в международном аэропорту Астаны запланировано 112 рейсов. 10 рейсов отменены из-за метеоусловий, сообщает Zakon.kz.

Отмененные рейсы:

  • LH 646 Астана-Франкфурт;
  • KC 7319 Астана-Кызылорда;
  • KC 956 Астана-Алматы;
  • KC 992 Астана-Алматы;
  • TK 355 Астана-Стамбул;
  • IQ 407 Астана-Шымкент;
  • KC 345 Аастана-Усть-Каменогорск;
  • 5W 788 Астана-Абу-Даби;
  • KC 762 Астана-Алматы.
"Метеорологическая обстановка на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта все еще сложна. Сейчас на аэродроме температура воздуха -3°С, скорость ветра 16 м/с, пасмурно, уплотненный снег", – сообщает пресс-служба аэропорта.

В международном аэропорту Астаны за минувшие сутки из-за плохой погоды было отложено 40 рейсов. В столичном аэропорту 30 декабря с 9:00 до 12:00 введено ограничение на взлет и посадку.

Хотя ограничение на аэродроме было снято после 12:00, авиакомпании решили отложить рейсы из-за плохой погоды.

Сегодня в столичном аэропорту под председательством министра транспорта РК Марата Карабаева создан специальный штаб. В составе штаба были представители авиакомпании, руководство Комитета гражданской авиации, авиационной администрации РК и аэропорта. Представители специально созданной группы провели разъяснения среди пассажиров.

Пассажирам раздали более 2000 порций горячей еды, горячих и холодных напитков. Сейчас в аэропорту ждут своего рейса около 2500 пассажиров.

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