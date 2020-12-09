Стало известно, кто покупает страховую компанию Kaspi

Завершение продажи ожидается не позднее 31 марта 2021 года.

Новым владельцем страховой компании Basel станет Данияр Жанбеков. Агентство по финнадзору выдало бизнесмену согласие на приобретение статуса крупного участника акционерного общества.

Профессиональный путь Данияр Жанбеков начинал в одном из мировых лидеров инвестиционного бизнеса - компании "Lehman Brothers". Работал в офисах компании в Нью-Йорке и Лондоне. Также в его послужном списке - "Ренессанс Капитал" — инвестиционная компания, специализирующаяся на развивающихся и пограничных рынках, с офисами в разных странах. Бизнесмен занимался созданием Казахстанско-гонконгского фонда прямых инвестиций, консультировал различные частные фонды и руководил собственным бизнесом.

На данный момент является учредителем компании "Everest Capital Management" .

Страховая компания Basel, ранее называвшаяся "Kaspi Страхование", была переименована в мае 2020 года. Единственным акционером компании до покупки ее Жанбековым был Kaspi Bank. По итогам 2019 года страховая "дочка" Kaspi показала четвертый результат по чистой прибыли (4,47 млрд тенге) среди компаний общего страхования, а также стала второй после "НОМАД Иншуранс" по эффективности использования собственного капитала (с показателем ROE 43%). В текущем году Basel в качестве дивидендов выплатила единственному акционеру 6,7 млрд тенге.

Публичная информация о сделке содержится в "аудиторском отчете банка за девять месяцев". Из документа следует, что в июне текущего года Kaspi Bank заключил договор о продаже своей дочерней компании АО "Базель" несвязанной третьей стороне.

Завершение продажи ожидается не позднее 31 марта 2021 года при условии получения покупателем необходимых разрешений регулирующего органа, – отмечается в отчете.

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