Новые ограничения введут в Алматы

Такое поручение дал заместитель премьер-министра.

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов прибыл с рабочей поездкой в город Алматы. Совместно с акимом города Алматы Бакытжаном Сагинтаевым в режиме видеоконференцсвязи проведено крупное совещание с участием свыше 70 главных врачей больниц и поликлиник города. По итогам совещания акимату города Алматы даны ряд конкретных поручений, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата Алматы, Тугжанов поручил руководству и санитарным службам мегаполиса:

- перевести на удаленный режим работы 60-80% работников организации, где численность сотрудников составляет 15 и более человек;

- приостановить открытие дополнительных дежурных групп в детских дошкольных учреждениях, дежурных классов в школах города;

- ограничить работу ТРЦ, торговых объектов до 17.00 ч. в субботу с закрытием на санитарный день в воскресные дни;

- разрешить деятельность объектов общественного питания, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, с 19.00 ч. до 23.00 ч., при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением требований Постановления главного санитарного врача;

- рекомендовать организациям служебный транспорт для доставки на работу и развозки работников промышленных, строительных, транспортных предприятий;

организовать работу ЦОНов с установлением графика работы в будние дни с 10.00 ч. до 18.00 ч., в субботние дни с 10.00 ч. до 15.00 ч. с соблюдением требований Постановления главного санитарного врача;

- продолжить работу объектов туризма, с соблюдением ограничительных мер, установленных при работе в тестовом режиме.

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