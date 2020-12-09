На 1,3 млрд тенге оштрафованы казахстанцы за нарушения карантина

Карантин больше всего нарушают в Туркестанской области.

Вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов на брифинге в СЦК рассказал о ситуации с заболеванием коронавирусом среди школьников и о результатах проверок соблюдения карантинных мер по стране, передает корреспондент zakon.kz.

С начала учебного года среди школьников зарегистрировано 2539 случаев КВИ, в том числе 738 среди детей, обучающихся в дежурных классах, и 1811 среди детей, обучающихся дистанционно, - сказал Киясов.

По его словам, в настоящее время по республике при акиматах работает 1556 мониторинговых групп.

С момента послабления карантинных мер - с 17 августа по 7 декабря проведено 53 489 рейдов. Охвачено проверкой 215 970 объектов. Выявлено 18 903 объекта с нарушениями. Наибольшее количество нарушений выявлено в Туркестанской области - 3279, в Алматинской области - 3121, в Костанайской - 1758, в ВКО - 1598, в Алматы – 1584, в Нур-Султане – 1341. Наложено 15268 штрафов на общую сумму 1,3 млрд тенге за несоблюдение масочного режима, социального дистанцирования, несоблюдения противоэпидемических мероприятий, режима работы и проведения массовых мероприятий, - сообщил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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