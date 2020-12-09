ТРЦ не будут работать по воскресеньям в Алматы 

В субботу ограничат работу ТРЦ до 17:00.

ТРЦ и торговые объекты не будут работать по воскресеньям в Алматы, сообщает zakon.kz.

В субботу ограничат работу ТРЦ и торговых объектов до 17:00.

По воскресеньям ТРЦ и торговые объекты будут закрыты на санитарный день.

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