ТРЦ не будут работать по воскресеньям в Алматы
В субботу ограничат работу ТРЦ до 17:00.
Фото : inform.kz9 декабря 2020, 15:39
ТРЦ и торговые объекты не будут работать по воскресеньям в Алматы, сообщает zakon.kz.
В субботу ограничат работу ТРЦ и торговых объектов до 17:00.
По воскресеньям ТРЦ и торговые объекты будут закрыты на санитарный день.
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