Главный санврач страны согласен испытать на себе казахстанскую вакцину

В случае подтверждения «более широких испытаний» чиновники готовы к применению.

Вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос, готов ли он испытать на себе вакцину от коронавируса казахстанского производства, передает корреспондент zakon.kz.

На этот вопрос я скажу, что я готов раньше, чем остальное население вакцинироваться. При получении более широких подтвержденных данных мы готовы в целом, - сказал Киясов.

Как отметил и.о. заместителя председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК Нурлыбек Асылбеков, вакцинация будет добровольной.

Эта вакцинация добровольная, поэтому те добровольцы, которые на себе испытали, это те, кто разрабатывает. Они, скажем так, с первого часа создания, они вместе. В случае подтверждения более широких испытаний, готовы к применению, - заявил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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