Отдельного завода под это производство строить не будут.

На брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК Нурлыбек Асылбеков рассказал, что российскую вакцину будут производить в Караганде, передает корреспондент zakon.kz.

По поручению главы государства и правительства нами проведена определенная работа. Для этого мы изучали отечественные площадки. Скажем так, АО "Химфарм" - наш гигант – большой завод, "Нобель" в Алматы, "Еврохим" и Карагандинский фармацевтический комплекс. На сегодняшний день по заявлению руководства Карагандинского фармкомплекса, они наиболее подготовлены. Производство вакцины подразумевается осуществить на действующей площадке. Поэтому строительство отдельного завода или цеха не подразумевается, - сказал Асылбеков.

По поводу финансирования производства вакцины, то это все "проводится на средства той компании".

Со стороны государства вложений здесь не предусматривается. Специалисты той же компании, отечественным производителям, которая будет производить. Сейчас проводятся переговоры с российской стороной - Российским фондом прямых инвестиций. И на основании этого будет подписано соглашение, где предусматриваются все вопросы налаживанию производства, в том числе, привлечение специалистов, - уточнил он.

Ранее президент Казахстана провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Они договорились активизировать сотрудничество в борьбе с пандемией, "включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана", сообщалось на сайте Кремля.

В России зарегистрировали две вакцины от коронавируса — векторную "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") московского Центра им. Гамалеи и пептидную "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор". "На подходе" также третья, сообщал Путин. Это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный "убитый" вирус. Ее разрабатывает Центр им. Чумакова.

Касательно казахстанской вакцины, то также сообщалось, что завод по ее производству будет находиться в Жамбылской области.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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