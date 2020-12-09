Утренники и корпоративы на Новый год запретили в Алматы

До сих пор действует запрет.

В Алматы не будут организовывать массовые мероприятия на Новый год, в том числе на открытом воздухе возле новогодних елок, передает zakon.kz.

Несмотря на то, что в интернете есть объявления о продаже мест для новогодних корпоративов, когда в зале только сотрудники одной компании, которые итак контактируют друг с другом на работе. Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин в письменном ответе на вопрос нашей редакции заявил, что это не законно.

Кафе, рестораны будут работать в обычном режиме с ограничениями, установленными постановлением главного государственного санитарного врача города Алматы. В тоже время, в настоящее время сохраняется запрет на проведение семейных, торжественных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей. Новогодние утренники и корпоративы остаются под запретом, - сообщил он.

На вопрос о том, разрешены ли гуляния народные в новогоднюю ночь и другие вечера, дни, возле новогодних елок, в санитарном ведомстве пояснили, что подобные собрания людей также вне закона.

Мы против массовых скоплений как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Если это семья вышла 5-6 человек, то как мы можем препятствовать этому? Далее, здесь уже можно ходить в масках. Но еще раз подчеркиваю, массовым считается скопление более 10 человек. Так трактуется наше постановление №64, - заключил Бекшин.

Подготовил Альберт Ахметов

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