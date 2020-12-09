Изменен прогноз пика заболеваемости коронавирусом в Казахстане

Ранее пик заболеваемости прогнозировали в декабре 2020 года и январе 2021 года.

Вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос по поводу прогнозируемого пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

На данный момент текущая эпидситуация считается стабильной. По поводу введения дополнительных локдаунов, на какой период мы прогнозируем пик заболеваемости? Ранее министр здравоохранения озвучивал, что, по нашим прогнозам, это был период декабря и январь, по самым пессимистичным прогнозам, - сказал Киясов.

При этом он сообщил, что в настоящее время ситуация с коронавирусом развивается по оптимистичному сценарию.

Как показывает текущая ситуация, события развиваются по так называемому оптимистичному прогнозу. В соответствии с этим мы еженедельно рассматриваем наши прогнозные данные. Я скажу, что сейчас при развитии этой ситуации, либо ухудшении по так называемому пессимистичному прогнозу, можно прогнозировать, что данный пик заболеваемости будет приходиться на конец января, февраль, - заключил главный санврач страны.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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