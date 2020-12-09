В Алматы женщина вводила в гипноз продавцов ТРЦ и разоряла их кассы

Когда продавец приходил в себя, гипнотизерши рядом уже не было.

В Управление полиции Жетысуского района с заявлением обратилась продавец одного из торговых домов по поводу женщины цыганской внешности, которая заговорив ее, завладела деньгами из кассы, передает zakon.kz.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что это не единичный случай в городе.

Задержанная – гражданка Р., 1988 года рождения, орудовала в основном торговых домах. По камерам видеонаблюдения видно, как она заходит в торговую площадь, высматривает местность, далее подходит к одному из лотков и заводит беседу с продавцом. Во время разговора она «заговаривала зубы», что якобы где-то видела этого продавца, знала предыдущего и все в таком духе. После чего в ходе беседы методом гипноза злоумышленница завладевала деньгами, продавец сам отдавал дневную выручку этой женщине, и она спокойно уходила, - рассказал начальник Управления полиции Жетысуского района полковник полиции Дархан Мусанов.

Когда продавец приходил в себя, гипнотизерши рядом уже не было.

Стоит отметить, что подозреваемая ранее судима за подобные деяния. В отношении нее проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК – мошенничество. Ведутся следственные действия, - добавил начальник управления.

По его словам, подобные эпизоды совершались нередко, и уберечься от криминального гипноза можно лишь оборвав контакт, то есть прекратить беседу, не смотреть в глаза собеседника, так как визуальный контакт очень важен для последнего.

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