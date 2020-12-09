В Атырау соцтовары реализуются по низким ценам

Это связано с тем, что глава области поручил профильным ведомствам строго контролировать цены.

В Атырау стабилизационный фонд обеспечивает реализацию продуктов по низким ценам.

По информации служба коммуникаций области, это связано с тем, что глава области Махамбет Досмухамбетов поручил профильным ведомствам строго контролировать цены на социально значимые продовольственные товары.

Практически все продукты питания, овощи и фрукты ввозятся в Атыраускую область из других регионов и из-за границы. Поэтому местные власти постоянно ведут контроль за ценами. В соответствии с поручением акима области разработаны необходимые механизмы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. В частности, в соответствии с соглашением, заключенным с СПК "Атырау", пятнадцать наименований социально значимых продовольственных товаров реализуются по ценам ниже рыночных. По словам менеджера отдела реализации государственных программ СПК "Атырау" Азамата Айтпаева, 5 мая текущего года заключен договор с ТОО "Идеал маркет" на сумму 400 миллионов тенге.

Согласно условиям договора данное товарищество реализовывает населению через 36 супермаркетов 15 наименований социально значимых продовольственных товаров. Цены на товары в них на 10-15% ниже рыночных цен, установленных акиматом Атырауской области, - сказал Азамат Айтпаев.

На сегодняшний день на балансе стабилизационного фонда АО СПК "Атырау" имеется 605 тонн плодоовощной продукции. - Согласно договору, заключенному с местным крестьянским хозяйством "Агрофеликс", на складе хранится 79 тонн лука, 361 тонна картофеля, 49 тонн моркови, 114 тонн капусты.

Вся продукция будет реализовываться в зимние месяцы в торговых точках "Насиха", "Коктем", "Дина", "Сарайшык", - сказала исполняющая обязанности директора департамента реализации государственных программ СПК "Атырау" Гульмира Мендалиева.

Местные власти усилили проводимую работу в сфере развития сельского хозяйства, чтобы в будущем снизить цены на продукты питания. В областном управлении сельского хозяйства и управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития говорят, что в соответствии с задачами, поставленными акимом области Махамбетом Досмухамбетовым, с предпринимателями проводится разъяснительная работа в рамках выдачи субсидий и дешевых кредитов.

Напомним, что в перечень социально значимых товаров, которые на 10-15% ниже рыночных цен, реализуемых через областной стабилизационный фонд, входят мука пшеничная первого сорта, хлеб, макаронные изделия, крупа гречневая, рис шлифованный, подсолнечное масло, говядина, мясо кур, молоко, кефир, масло сливочное, яйцо куриное первой категории, соль поваренная пищевая, сыр 5-9% жирности и несколько видов овощей. Так, пшеничная мука первого сорта реализуется по 179 тенге, говядина - по 1860 тенге, курица - по 630 тенге, хлеб - по 80 тенге.

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