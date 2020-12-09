Пользователи Казнета утверждают, что в стране нет эпидемии

Статистика смертности в Казахстане подсчитывается раз в квартал.

Пользователи Казнета продолжают выдвигать теории относительно пандемии, сообщает zakon.kz.

Они утверждают, что статистика смертности в этом году не выросла, а значит, все смерти от COVID-19, о которых сообщалось в СМИ, – фикция.

Как утверждает stopfake.kz, это не так.

Статистика смертности в Казахстане подсчитывается раз в квартал. Согласно официальным данным, в январе 2020 года, еще до того, как в стране выявили первый случай КВИ, смертность была ниже, чем в январе 2019 года. В феврале, марте и апреле эта тенденция сохранялась. Однако уже в мае начала меняться. В июне 2020 года скончались 14 949 казахстанцев. Это на 4 888 человек больше, чем в июне прошлого года. В июле ситуация обострилась – умерло 28 178 человек. За аналогичный период 2019 года эта цифра составила 12 420. В августе скончались 17 835 человек, против 10 477 погибших в августе минувшего года. Сентябрь унес жизни 13 627 человек в этом году и 10 535 в прошлом, - говорится в сообщении.

Согласно данным статистики, всплеск смертности совпадает с пиком заболеваемости COVID-19 в стране.

Заявления о том, что в Казахстане нет эпидемии COVID-19 и статистика смертности не превышает показателей прошлого года, безосновательны. Данные, опубликованные в открытом доступе, показывают обратное, - добавили эксперты.

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