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Сколько составила средняя зарплата в Казахстане

Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 15:20 Фото: Zakon.kz
Бюро национальной статистики посчитало количество работников в Казахстане за первый квартал 2024 года и среднюю зарплату за этот же период, сообщает Zakon.kz.

Так, всего в Казахстане в различных сферах экономики трудится 3 975 641 человек, в том числе 2 051 923 женщины. При этом наибольшее количество – 662 704 человек – работают в сфере промышленности.

В целом наемных работников больше 6 миллионов.

Среднемесячная номинальная заработная плата в первом квартале составила 382 279 тенге (с учетом 50 760 организаций).

Как пояснили в Бюро нацстатистики, она определяется путем деления суммы начисленного фонда заработной платы на фактическую численность работников и на число месяцев в отчетном периоде.

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Ранее сообщалось, что среднее значение номинальной заработной платы в четвертом квартале 2023 года составляло 393 605 тенге.

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